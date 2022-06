Fotos de la noche romántica de Tini y De Paul en Miami

En abril compartieron un romántico viaje en Ibiza, España. Aunque en aquella oportunidad, aún no habían blanqueado su romance. Esta vez, con un noviazgo oficial, se sienten más libres para mostrarle a todo el mundo su amor.

Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul comparten por estos días unas vacaciones en Miami, Estados Unidos, a donde viajaron para descansar en medio de un año de mucho trabajo para ambos: ella viene de hacer una serie de shows con “Tini Tour 2022″ y él está en un receso que culmina el 10 de julio, día en que comienza la pretemporada con el club Atlético de Madrid.

Luego de haberse presentado en el Arena Maipú de Mendoza, la cantante y el futbolista tomaron un vuelo con destino a Miami, viajaron en la primera clase y allí disfrutan de unos días de playa y descansoEl único medio testigo de una noche romántica que compartieron en un exclusivo restaurante italiano Café Prima Pasta, ubicado en Miami Beach. La pareja llegó cerca de las 11 de la noche a bordo de una camioneta Mercedes Benz blanca.

Los looks

Tomados de la mano, eligieron sentarse en una mesa afuera y disfrutar de la noche cálida -hacían 27 grados- y no en una de las de adentro del salón. La artista lució un look casual: jeans holgados, remera estampada de Balenciaga, campera de cuero con botones. La figura de la selección Argentina, por su parte, eligió un conjunto de Burberry, llamado, según el sitio oficial de la marca Icon stripe pointelle knit polo shirt.

Menú

A la hora de elegir en el variado menú, pidieron para la entrada una ensalada caprese y un carpaccio de carne. Como plato principal Tini se decidió por la especialidad de la casa, el más vendido: fiocchi rappera -una pasta rellena de pera y ricota- con salsa cremosa con aceite de trufa y jamón. Rodrigo optó por ñoquis a los cuatro quesos.

Después de poco más de una hora, a las doce y cuarto de la noche, y sin comer postre ya que, aseguraron, estaban cansados, abandonaron el restaurante no antes sin tomarse una fotografía y saludar a los presentes. Más temprano, durante toda esa soleada jornada, habían estado navegando en un lujoso yate. Aprovecharon el día más largo del año, ya que allí comenzó el verano: el sol salió 6:30 y la puesta de fue a las 20:15.

No es la primera vez que Tini elige comer en ese exclusivo restaurante. En julio del año pasado también había visitado el local, al igual que otros famosos argentinos como hizo Lionel Messi con su familia (también en 2021), Ángel Di María, Guillermo Francella, Diego Torres, Ricardo Darín, entre otros. Prima Pasta también es elegido por artistas internacionales como Lenny Kravitz, Michael Jordan.

Fuente: TELESHOW