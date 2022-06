"Carrocerías Coquito" se despegó de Eduardo Reinoso

Para evitar los malos entendidos, Ramón Reinoso manifestó a Los Primeros TV que Eduardo Reinoso, el actual presidente de la Asociación de Transportadores de Carga de Tucumán (ATCT), no está vinculado con la empresa familiar "Carrocerías Coquito". Sostuvo que "mi hermano es el que está en la ATCT, pero no tiene nada que ver con la empresa, se borró, salió, como garcando (sic) a toda la familia y a los socios, salió de la empresa y no volvió más".

Ramón quiso dejar bien en claro que Carrocería Coquito no tiene ninguna relación con los grupos mafiosos a los que se refiere el industrial Jorge Rocchia Ferro, cuando señala a Eduardo Reinoso "como el jefe de un grupo mafioso, que aprieta a los transportistas" para plegarse al paro que desde ayer lleva adelante la ATCT.