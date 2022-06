Los movimientos sociales le respondieron a Cristina Kirchner

En su discurso en el Parque de la Estación, en Avellaneda, como clausura del plenario de la CTA en el Día de la Bandera, Cristina Kirchner lanzó una ofensiva contra las organizaciones piqueteras y reclamó puertas adentro del Gobierno que las políticas sociales “no pueden seguir tercerizadas”. De esta forma, las críticas de los dirigentes de algunos movimientos sociales no tardaron el llegar.

“Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno @CFKArgentina”, apuntó Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, en su cuenta de Twitter. Detrás de sus palabras se sumaron los referentes de la misma organización en distintos puntos del país.

Otro de los que se expresó fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y líder de Unidad Piquetera. “A 20 años del asesinato de Maxi y Darío, @CFKArgentina muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno, la vicepresidenta, se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes”, dijo, recordando a Kosteki y Santillán, víctimas de la “masacre de Avellaneda”, donde este lunes se presentó la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, Belliboni citó a un par de medios de comunicación y acusó a Cristina Kirchner y a La Cámpora de pararse en la misma vereda: “Sin Grietas. Todos contra los que luchamos contra el ajuste. Dime con quién te juntas y te diré que intereses defiendes”.

Más voces

“Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez”, agregó Luis D’Elía.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!”, había considerado la ex mandataria nacional en una parte de su discurso, junto a Hugo Yasky y a Jorge Ferraresi.

Y agregó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son la más explotadas, sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”.

“Ella son las que revuelven las ollas en los merenderos y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan. Las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así y ustedes saben que es así. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita… Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”, completó la vicepresidenta.

Las palabras de Cristina Kirchner pueden interpretarse como parte de la ofensiva que gobernadores y La Cámpora pusieron en marcha la semana pasada para que el gobierno de Alberto Fernández presente un proyecto de reforma de la administración y gestión de los planes sociales, con el objetivo de desplazar así a las organizaciones piqueteras.

“Si Evita los viera, ¡mamita!”, fue la frase de la tarde de este lunes que resonó con más fuerza y que encerró un mensaje cifrado hacia adentro del Frente de Todos. La iniciativa a la que le puso el cuerpo la ex presidenta apunta no sólo a los piqueteros que complican el tránsito de modo creciente en la ciudad de Buenos Aires, sino también a un aliado y sostén del presidente, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita.

