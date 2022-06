Podría haber remarcación de precios en bazares

La faltante de gasoil se hace sentir en gran parte del país. Claudio Guzmán, encargado de un importante bazar de Santiago del Estero destacó que “sinceramente esto nos afecta a todos. Es una problemática que afecta a todos los rubros lamentablemente”.

A su vez, el comerciante manifestó que “tenemos la mercadería parada, tanto en las fabricas como en los depósitos porque los transportistas nos comentan que no tienen gasoil, no les quieren vender o se los quieren comercializar a costos elevadísimos”.

Guzmán indicó que “tener la mercadería parada en los depósitos es no poder exhibirlas al publico en general, es un parate que nos afecta, como a todos los rubros”.

Por el momento no hay faltante de mercadería

Por otra parte el comerciante capitalino aseveró que “no nos está llegando mercadería nueva aproximadamente hace dos semanas, eso en nuestro rubro es mucho tiempo”, recordando que “ya que sabíamos recibir a los camiones incluso tres veces por semana para abastecernos”, confesando que actualmente “por semana y como suerte, recibimos solamente un camión, pero hace aproximadamente una semana y media no tenemos ingresos, pero por el momento no hay faltante de mercadería”.

Consultado sobre posibles remarcaciones en los precios debido a la falta de abastecimiento de nuevos productos el comerciante aseguró que “una cosa lleva a la otra, porque quienes compran gasoil lo compran a precio nuevo por el tema de la inflación, grandes motivos que nos afectan y que nos tiene extremadamente preocupados”.

