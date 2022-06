Lloró porque no le dieron propina y abrió el debate en redes

Joyce Ferrer es su nombre, y trabaja en la ciudad de Bayamón. Al no recibir ni siquiera el agradecimiento de los comensales, mucho menos una recompensa monetaria por un trabajo bien hecho, estalló de impotencia y grabó un video al respecto.

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen… Yo no puedo creer que me jodí con una mesa, los traté súper bien, ellos eran muy amables”, comenzó.

Acotó, además, que un plato de arroz que sirvió no tenía la temperatura adecuada, por lo cual pidió otro.

Y siguió: “Les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa. Les pregunto y me dicen: ‘Sí, todo bien, tranquila que sabemos que no es culpa tuya”, agregó.

Para compensar lo ocurrido con el arroz, habló con los jefes y consiguió un descuento para la mesa, como atención para los clientes.

Finalmente, los comensales pagaron la cuenta y se levantaron sin dar las gracias ni darle propina

“La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana, y no puedo creer que el ticket era de 100 (dólares) y no me dejaron ni un solo dólar… Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso”, dijo, llorando.

“¡Los meseros viven de la propina, si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina; mejor no vaya!”,opinó un usuario de redes sociales.