Crisis del gasoil: En julio podría afectar al turismo

Fuentes del sector privado estaban terminando de consolidar los números del fin de semana largo, pero, según adelantaron, unos 2,5 millones de turistas habrían recorrido el país y habrían gastado al menos $45.000 millones, un número bastante elevado que se relaciona con un mayor gasto per cápita. Y si bien el faltante de gasoil en todo el país se presentaba como una amenaza, no afectó tanto al rubro en estos cuatro días, aunque anticipan que, si el escenario se mantiene, sí sería un problema de cara a las vacaciones de invierno.

Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, si se confirma que hubo 2,5 millones de turistas, se estaría batiendo un récord histórico para esta fecha, que es un fin de semana extralargo desde 2016 (desde ese año, además del feriado del Día del Bandera por la muerte de Manuel Belgrano, el 20 de junio, se conmemora el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes el 17), y el aumento de movimiento contra el mismo fin de semana de 2019 sería superior al 100%.

El norte del país fue la región con el mayor nivel de ocupación, superando el 90% en sus principales destinos. También hubo un muy buen nivel de ocupación en grandes ciudades que cuentan con una gran capacidad hotelera como Rosario (95%), Santa Fe (80%), Capital Federal (76%), Mar del Plata (75%), San Miguel de Tucumán (81%), San Salvador de Jujuy (93%), Salta capital (90%), La Rioja capital (100%), Ciudad de Mendoza (95%) y Villa Carlos Paz (84%).

“Estamos viendo dos fenómenos muy auspiciosos: por un lado, la consolidación de destinos emergentes que están ampliando la oferta turística de nuestro país; y por otro, como sucedió en la temporada de verano, que se extendió entre diciembre y marzo, hoy vemos que la temporada de invierno ya se adelantó a junio. Esto es una gran noticia para el sector turístico, que es uno de los principales motores de la recuperación de la actividad económica y de la generación de empleo”, dijo Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, afirmó que las expectativas del sector eran muy buenas, con un piso de 70% de ocupación en la mayoría de los destinos del país y varios de ellos con más del 90% de ocupación.

Crisis del gasoil y receso invernal

Sin embargo, apuntó a los faltantes de gasoil en algunas provincias y dijo que, si bien durante este fin de semana no afectaron mucho, necesitan que las condiciones mejoren de cara a las vacaciones de invierno.

El vocero de la Cámara Empresaria de ómnibus de Larga Distancia (Celadi), Gustavo Gaona, explicó que este fin de semana no tuvieron inconvenientes, no porque no los afecte el faltante de combustible, sino porque están en baja temporada y están consumiendo menos y, en segundo lugar, porque las empresas tienen en las bases operativas de las principales ciudades del país sus propios tanques de combustible.

“Eso hizo que no tuviéramos inconvenientes durante el fin de semana largo, pero lo que nos están diciendo las empresas es que no solo les están dando menos combustible, sino que está más caro e incluso en algunos casos el precio a granel termina siendo más caro que el minorista”, detalló.

Con respecto a las vacaciones de invierno, dijo que están preocupados y que si no se normaliza el abastecimiento entonces sí van a tener inconvenientes para prestar los servicios. “Si esto no se resuelve, creemos que va a ser un problema en vacaciones de invierno. Generalmente no se trata solo de dos semanas, sino que son tres o cuatro porque hay distritos en que arrancan antes y otros después. Son días de mucha demanda y uno de los dos momentos fuertes del año”, explicó.

En este sentido, apuntó que sería “complicadísimo dejar de proveer un servicio público”, y que afectaría la economía de las empresas porque las vacaciones de invierno son uno de los dos momentos en que más se recauda para luego sostener los servicios el resto del año. “Este fin de semana largo nos da un respiro, pero las vacaciones de invierno son fundamentales y, con estos números de provisión, estamos en problemas. Esperamos que se solucione, pero no tenemos certezas. Como tenemos infraestructura propia hasta ahora no fuimos el foco del problema, pero eso es coyuntural”, concluyó.

Fuente: La Nación