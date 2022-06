Receso invernal: los alquileres en la Patagonia suben un 50%

Se acercan las vacaciones de invierno 2022 y después de tres años las ciudades próximas con los centro de esquí de nuestra Patagonia muestran alta demanda y decenas de operaciones de alquiler.

La novedad es que los alquileres subieron un 30% promedio en comparación con 2021, con picos de hasta 50%, pero hasta el año pasado no hubo similar actividad como en el presente porque aún había varias restricciones por la pandemia.

Aunque subieron los valores la intensidad de la demanda no cayó. En San Martín de los Andes, fuentes del sector confirmaron que casi no hay disponibilidad para alquilar en la ciudad y zonas próximas para la temporada alta. Estiman que la pista ubicada en el cerro Chapelco volverá a tener el ritmo de antes que llegue el COVID-19.

“En estos días creció mucho el interés para hospedarse en los últimos cuartos o casas que quedan disponibles en complejos de cabañas y hoteles. Motorizan las búsquedas el público de Buenos Aires, después de un buen tiempo, y del Alto Valle de Río Negro”, comentó Guillermo Villa, gerente de Tizado Patagonia.

También acordaron varios alquileres los turistas de Brasil, de hecho, habrá vuelos directos que conectarán San Pablo con los aeropuertos de San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche.

Dolores Ojeda, de DO Negocios Inmobiliarios, destacó que “en mayo se cerraron muchos acuerdos. Pero Bariloche no es sólo la pista de esquí, es un destino completo que los turistas prefieren por su gastronomía, la naturaleza del lugar y es muy elegido por los jóvenes, parejas y familias que destinan una o dos semanas para disfrutar en el invierno”.

Perfil de la demanda y precios

Tanto en Bariloche como San Martín de los Andes se advierte que eligen viviendas cómodas de más de 100 metros cuadrados, sobre todo si comparten los días con amigos, y si son parejas eligen inmuebles de menor metraje pero que tengan todos los servicios y conectividad.

En departamentos se privilegian los céntricos de ambas ciudades. “Sea por costos como por la actividad que realizan, lo concreto es que se han acortado las estadías. Es habitual que las propiedades en Bariloche se alquilen por semana. Los departamentos para dos personas rondan entre USD 80 y USD 100 por noche. En cuanto a las casas de familia, saliendo del área bien urbana, parten en USD 200 por noche. En la base del Cerro Catedral los valores son mas elevados”, comentó Ojeda.

En los countries como Arelauquen los valores de los bungalows rondan los USD 200 por noche y las casas grandes a partir de los USD 500 aproximadamente. No hubo grandes aumentos respecto al verano, especifican desde el segmento.

Mientras que en San Martín de los Andes, en Las Pendientes (urbanización que tiene conexión casi directa con la pista de esquí de Chapelco), un alquiler por semana ronda los $500.000 y en la ciudad los valores descienden: un departamento de 1 dormitorio parte desde $18.000 por noche, y una cabaña de un dormitorio arranca en $28.000 por noche y con estacionamiento parte desde $40.000 por noche.

Si son inmuebles con más prestaciones o complejo con piscina climatizada los precios por noche son en dólares y parten desde USD 350 por noche.

En cuanto a las áreas que se expandieron con nuevas construcciones para alquilar en San Martín de los Andes, se encuentran la zona de La Vega Maipú, el camino (ruta 62) y cercanías con el lago Lolog, y proximidad con las barrancas que dan al río Quilquihue.

Mientras que en Bariloche, el despegue constructivo se da hacia el este de la ciudad donde se emprenden varios barrios abiertos y privados.

Cómo son los contratos

Los acuerdos temporarios algunos se hacen en dólares y otros en pesos. Villa contó que “en San Martín de los Andes se pagan a precio cerrado, sin costos extras. La persona que hace el contrato tiene todos los costos de servicios incluidos y la limpieza del inmueble”.

Al margen de los alquileres temporarios, en la zona al igual que en el resto de nuestro país también hay problemas para quien desee alquilar formalmente porque necesita vivir o porque se mudó por trabajo.

Ojeda, puntualizó que desde que entró en vigencia la Ley de Alquileres, “la oferta se comprimió mucho y además con la pandemia se mudó mucha gente a la zona por la posibilidad de tele trabajar desde su hogar”.

Otro destino muy elegido en invierno

Villa La Angostura a 82 kilómetros de Bariloche, ciudad a la que se llega por la ruta nacional N° 40, y con eje en su pista de esquí ubicada en el cerro Bayo atrajo turistas desde el verano, informaron desde el sector.

Ramiro Fernández, gerente comercial de Lepore Patagonia, comentó que “está todo lleno. Y notamos un crecimiento del turismo familiar que busca comodidades para su estadía. Suelen alquilar más una casa amplia o cabaña, en vez de un departamento, que es más elegido por los más jóvenes que vacacionan en este destino”.

Allí los valores para alquilar un departamento de dos ambientes céntrico oscila en USD 65 por día en el complejo Girasoles 1, y en Dos Lagos que son unidades de dos ambiente parten desde USD 150 diarios y el tres ambiente USD 200 diarios.

Las cabañas parten de los USD 300 por día, mientras que en los barrios privados como Dos Lagos o Cumelén, una casa ronda los USD 600 a USD 1.100 por día.

Fernández dijo que además del público de Buenos Aires y otras ciudades “de nuestro país quien viene a La Angostura en invierno es fanático del esquí. Pero desde el invierno pasado se sumó gente que vino por primera vez a disfrutar de la montaña. Además de brasileños, también vienen chilenos y uruguayos”.

En cuanto a la construcción en Villa La Angostura desde que llegó la pandemia se registraron dos años que fueron récord de construcción en el casco céntrico (en esta zona se edificaron más de 500 viviendas en este tiempo), como en lugares próximos con la Bahía Manzano y el camino cercano con el lago Correntoso.

