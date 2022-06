Mica Viciconte habló de sus deseos de agrandar la familia

El 7 de mayo la vida de Mica Viciconte y Fabián Cubero cambió para siempre. Ese día, la influencer y el ex futbolista se convirtieron en padres de Luca, su primer hijo en casi cuatro años de relación. Siempre activos en las redes sociales, compartieron la felicidad y la emoción por ese momento único e irrepetible con sus millones de seguidores -los casi 3,5 de ella, los 1,2 de él- y hasta le crearon una cuenta al recién nacido, que ya supera los 200 mil.

Pero luego de retomar de a poco sus condiciones laborales, comenzó esta semana a trabajar con Ariel Rodríguez Palacios en las mañanas de Telefe como panelista de Ariel en su salsa. Y mientras reacomoda la vida profesional, empieza a pensar en la familia a futuro. Y en las últimas horas, habló de la posibilidad de agrandar la familia con Fabián, que ya es padre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Nicole Neumann.

La guardavidas habló con Catalina Dlugi y luego de contar su alegría por este nuevo desafío, respondió la pregunta de la conductora sobre sus ganas de que Luca tuviera un hermanito. Y contó cómo fue variando su pensamiento al respecto. “Yo siempre dije que no quiero uno solo, porque quiero como la parejita, pero acá hay un tema importante. Yo cuando hablé con Fabi, cuando lo conocí, había dicho de uno”, reveló en Agarrate Catalina (La Once Diez), dando a entender que no iba a tener más hijos.

Agrandar la familia

Sin embargo, a continuación señaló: “Pero la gente cambia de opinión y me encantaría uno más, no te voy a mentir”, reconoció. Naturalmente, con Luca transitando su segundo mes de vida, el proyecto queda más adelante y habrá que conversar con Poroto para ponerse de acuerdo. “Ahora a disfrutar esta etapa y en unos años se verá. Son cosas que se van a ir hablando y fluyendo. Tampoco hay que exigir al otro, ya tiene cuatro y es un montón”, cerró entre risas, haciendo alusión a las hijas del exfutbolista.

Siguiendo con el tema familiar, la campeona de Masterchef Celebrity 3 contó en su nuevo programa los detalles de la primera escapada que realizaron a Mar del Plata para que los Viciconte y los Cubero conocieran por primera vez el pequeño: “Planeamos el viaje hace unas semanas y como tanto mi familia como la de Fabi son todos marplatenses, fuimos para que todos conocieron al bebé”, explicó.

“Fue hermoso y de mucha emoción. Es el primer nieto así que imaginate la alegría. Luca es muy observador y lo escaneaban al abuelo. Mi papá le habla, le dice que lo va a llevar a pescar”, explicó la ex Combate sobre el vínculo entre el bebé y su abuelo, Hugo Viciconte.

También reveló que quedó sorprendida cuando su papá le regaló una caña de pescar a Luca. Un obsequio que el bebé no podrá utilizar hasta que crezca en algunos años. Sin embargo, ella entendió que simplemente se trataba de un gesto de amor de parte de Hugo por querer compartir con su primer nieto una de sus grandes pasiones, la pesca.

Previamente, Mica había mostrado el encuentro de Luca con las perras que la pareja adoptó años atrás, y son sus fieles compañeras. “Ya en casa, y Aloha tiene ganas de jugar”, escribió el exfutbolista junto a un video del bebé descansando y una de sus mascotas observándolo atentamente. Luego agregó: “Creo que hay alguien que está celosa”, y publicó una selfie tomando mate en la cama, acompañado de su perrita. Más tarde compartió una tierna imagen de la cámara de seguridad que colocaron en el cuarto del pequeño, junto a la frase: “Descansando tranquilo con custodia”.

Fuente: TELESHOW