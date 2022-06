Lo Celso será papá ¡en pleno Mundial de Qatar 2022!

La Selección Argentina recibió una buena noticia por parte de uno de sus integrantes, aunque no desde el calendario: Giovani Lo Celso anunció que se convertirá en padre por primera vez. Lo hizo en medio de una fiesta privada que realizó el pasado miércoles por la noche en Rosario.

"Aprovechando la situación queríamos contarles que vamos a ser padres. Como pueden ver el color de los globos, estamos esperando una niña. Si Dios quiere, el 5 o 6 de diciembre va a estar llegando", les contó Lo Celso, de 26 años, a sus familiares y amigos íntimos.

El dato a tener en cuenta es que la fecha estipulada coincide con el Mundial de Qatar 2022, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre. Para ser más precisos, la fecha de parto cae justo para los octavos de final, instancia en la que la Selección Argentina podría enfrentarse contra Francia, Australia, Dinamarca o Túnez si supera la fase de grupos frente a Arabia Saudita, México y Polonia.

En lo profesional, Lo Celso atraviesa un buen nivel futbolístico al llegar a la semifinal de la UEFA Champions League como titular en Villarreal y convertirse en una pieza importante dentro de la Scaloneta. Sin embargo, el futbolista no volvería a ser cedido al Submarino Amarillo por parte de Tottenham, club dueño de su pase, y ahora lo busca el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

"Que disfruten la fiesta, saben que los quiero mucho. A pesar de que no nos vemos muy seguido, tengo los mejores recuerdos de todos. No me olvido de ninguno. Esperemos que nuestra amistad siga muchos años más", concluyó Lo Celso.

Los Palmae fue la banda invitada y el ex Rosario Central se animó a cantar arriba del escenario. Su mujer se llama Magalí Alcacer y están juntos hace muchos años.

Mundial Qatar 2022: calendario, fechas y horarios, fase por fase

Fase de grupos

Se jugará desde el lunes 21 de noviembre al viernes 2 de diciembre.

Habrá cuatro partidos por día.

Las franjas horarias: a las 7, a las 10, a las 13 y a las 16.

Octavos de final

Será entre el sábado 3 de diciembre al martes 6.

Dos partidos por jornada.

Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Cuartos de final

Se disputará el viernes 9 de diciembre y el sábado 10.

Serán dos encuentros por día.

Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Semifinales

Será el martes 13 de diciembre y el miércoles 14.

Un partido por jornada.

Las franjas horarias: ambos duelos a las 16.

Tercer puesto

Se jugará el sábado 17 de diciembre.

Franja horaria: a las 12.

Final

El duelo será el domingo 18 de diciembre.

Franja horaria: a las 12.

* Horarios estipulados según el huso de Argentina (GMT-3)