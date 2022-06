Día del Padre: cómo es cada padre según su signo del zodiaco

Este domingo 19 de junio es el Día del Padre. Y si algo sabemos es que todos son diferentes. Algunos padres son más cancheros, otros más estrictos. Algunos tienden a sobreproteger, otros dan libertad desde el primer momento. Algunos son serios, otros súper divertidos...

Sin embargo, más allá de estas diferencias y de que no existe una "receta de cómo ser un buen padre", a todos los caracteriza algo: siempre están allí, para apoyarnos cuando los necesitamos.

Aquí, una guía para conocerlos mejor según el zodiaco. Y ¡muy feliz día del padre para todos!

Cómo es cada padre según su signo

El papá de Aries. Es muy fácil de identificar: es el más inquieto, el más audaz, el que toma permanentes iniciativas y más de un riesgo. El de padre es, decididamente, un papel que a él le gusta. Como papá será mandón y seguramente gritón, aunque cuando se enoje pronto se le pasará. Pese a que es un hombre muy ocupado, porque siempre está haciendo cosas, son poco cuidadosos para las cuestiones de dinero. Es un excelente compañero de diversiones, odia la monotonía, le atraen muchísimo los deportes (sobre todo los competitivos) aunque deteste perder ya que le encanta ser primero en todo. Le atraen también los motores y la velocidad. La vida a su lado puede ser como estar en la montaña rusa, con él los chicos nunca se aburren ya que viven muchas aventuras. Es un padre tierno y maravillosamente divertido, pero es posible que haya que recordarle que los chicos necesitan independencia tanto como él.

El papá de Tauro. Es tranquilo, cariñoso y muy protector. Es un padre tradicional y sin sorpresas. Se preocupa por brindar a sus hijos confort y comodidades pues ésto para él significa dar seguridad. Como son buenos administradores, les enseñan a sus hijos las bondades de una buena economía y el amor al trabajo. Son muy memoriosos, de los que recuerdan historias familiares y gustan de mantener los vínculos. Como papás, imponen normas elevadas a sus hijos y esperarán que sepan respetar la propiedad y las posesiones. Es un padre paciente, que -tal vez- ponga demasiado el acento en las cosas materiales, pero también cubrirá a sus hijos con su tiempo y su dedicación… Y, cuando sea necesaria, no faltará su mano firme para la disciplina. Metódicos, rara vez se enojan, pero cuando lo hacen pueden volverse toros enfurecidos y rumiar largo rato su ira.

El papá de Géminis. Es un papá divertido, conversador, juguetón y curioso, al que le gusta contar historias que estimulan la atención de los niños y, muchas veces, se comporta como un chico más. Papá “piola” y compañero, siempre está al tanto de las últimas noticias y tendencias: seguramente tendrá un celular de última generación y una notebook último modelo, para él las comunicaciones son fundamentales. Maneja mucho caudal de información y es muy entretenido, pero no esperes de él disciplina. Aunque les enseñará muchísimas cosas a los chicos, no se escandaliza por nada. Inquieto, parece estar en movimiento continuo, es inestable y cambiante, le cuesta trabajo permanecer en un solo lugar y con una sola mujer. Es posible que no insista a los chicos en la necesidad de ajustarse a rutinas, porque no le gustan. Los papás Géminis tienden a malcriar a los hijos y nunca son demasiado duros con ellos.

El papá de Cáncer. Es un papá tierno, afectuoso, contenedor, un hombre sensible que velará por su familia. Todos los Cáncer son “buenas madres”… Hasta los hombres. Excelentes cocineros, su felicidad es estar sentados en la mesa familiar frente a una buena comida, acompañados por los suyos a los que están muy apegados. Aunque se adapta a todo para no crear problemas, probablemente a un papá Cáncer lo aqueje algunas veces el mal humor, son lunáticos y su humor es cambiante, sobre todo cuando algo les perturba el sueño que es otro de sus placeres. Viven en su propio universo, tienen una fantasía muy rica, les gusta contarles cuentos a sus hijos antes de acostarlos y arroparlos. Los Cáncer enseñarán a sus niños el valor del ahorro: les gusta hacer dinero, guardar y atesorar. Es de los signos memoriosos y la tradición y familia son las prioridades en su vida. De naturaleza sobreprotectora, es posible que no se adapte fácilmente ante los primeros signos de independencia de sus hijos.

El papá de Leo. Es un papá orgulloso y súper protector. Adora que sus “cachorros” sean independientes. La tradición sitúa a Leo entre los signos estériles y es raro que un Leo tenga una familia numerosa. Los Leo disfrutan genuinamente siendo padres y obtienen una gran satisfacción de parte de sus hijos. Leo es un signo cariñoso y divertido y, a pesar de su carácter fuerte, suele ser tolerante con los niños: aunque exija respeto, y lo consiga, ya sabrán ellos sacarle cualquier cosa “por las buenas”. Son muy generosos si se les lleva la corriente y lo mejor es satisfacerlo. Es posible que los chicos se resientan por su actitud a veces un tanto dictatorial, pero entenderán sus razones a lo largo de los años. Como padre es demandante y necesita, también, la atención de sus hijos.

El papá de Virgo. Es bondadoso, considerado, perfeccionista, ahorrativo y meticuloso. Constantemente preocupado por sus hijos, en extremo responsable, jamás se toma a la ligera sus compromisos. Empleará tiempo y esfuerzo enseñándoles a los chicos, ayudándolos con los deberes, hará mil sacrificios para poder brindarles una buena educación, dará muchísima importancia al orden, al intelecto y será rígido con sus hijos en cuestiones de ética, cortesía y buena educación. Estarán siempre preocupados por que sus hijos estén bien atendidos y que reciban la educación adecuada. Impondrán a sus niños la disciplina necesaria y sabrán cuidarlos y atenderlos cuando estén enfermos. Es un papá muy solícito aunque le cueste expresar el afecto naturalmente.Tienen tendencia a mostrarse demasiados críticos y a ser excesivamente estrictos con sus hijos. Los Virgo tampoco suelen tener una familia numerosa.

El papá de Libra. Es un excelente compañero para sus hijos. Se enfocará,principalmente, en el aspecto social de la educación, les enseñará a relacionarse e inculcará en ellos el amor por el arte, la belleza y la justicia. En su búsqueda constante del equilibrio, es un padre que ejerce la disciplina con tranquila autoridad: siempre trata de dar una razón lógica para los castigos que impone, intenta ser justo y llegar auna decisión imparcial. Esa es la razón por la que rara vez imparte un castigo mientras está enojado, aborrece los enfrentamientos y procura borrar las diferencias. Como su necesidad de expresarse y comunicarse es muy marcada, procurará relacionarse con los suyos a través del diálogo. Los Libra, no suelen esperar con entusiasmo el nacimiento de sus hijos, pero cuando los chicos llegan, se sumergen en su condición de padres con sincera devoción. Para los nativos de este signo, la pareja está primero, los hijos, después. Aunque, cuidado… ¡No son muy colaboradores con las tareas domésticas!

El papá de Escorpio. Intenso, magnético, dominante, profundo y mordaz, es, sin embargo, muy apegado a los vínculos familiares. Absorbente y protector -aunque ama a sus hijos con pasión como solo él sabe amar-impondrá severas normas en su educación y crianza. Autoritario,riguroso, inflexible, puede ser divertido en muchas ocasiones pero dejará siempre en claro quien es el que manda en casa. Memorioso, absorbente y muy exigente, les enseñará a sus hijos a ser independientes y autosuficientes como él. Este signo puede ser realmente estricto, aunque también suele tener un lado sorprendentemente gentil cuando trata con un niño tímido y asustado. Tiende a imponer una disciplina estricta, y es el más duro de todos los signos cuando se trata de resistirse a los caprichos infantiles. Los Escorpio han probado todos los trucos cuando eran niños y conocen todos los secretos.

El papá de Sagitario. Le encanta la vida al aire libre, ama el ejercicio,los viajes y las aventuras. Filósofo nato, valora la educación y estimula a sus hijos en el estudio ya que es muy afecto al conocimiento. También le apasiona el deporte y esperará que sus hijos sean tan dinámicos como él. Como valora la libertad, suele ser cómplice y tolerante con sus chicos. Sociables, simpáticos, tienen un carácter jovial que divierte a los niños, le gustan las bromas. Ama a los animales, gusto que comparte generalmente con los chicos, por lo que es casi seguro que haya uno en casa de un papá Sagitario. Como los otros representantes de los signos de fuego, se enojan con facilidad y se les pasa con la misma rapidez. No les gustan ni perdonan las mentiras: siempre dicen lo que piensan, aunque a veces les falta tacto para tratar a los niños.

El papá de Capricornio. Es un padre responsable y planificador. Y aunque puede llegar a ser extremadamente frugal y ahorrativo, se ocupará de abrir a sus hijos todos los caminos que podrán llevarlos al éxito: la mejor educación, los mejores colegios, viajes al extranjero. Trata de asegurarse que sus hijos crezcan con un fuerte sentido de la disciplina y del deber, es un padre autoritario. Tiende a empujar a sus hijos a progresar, pero, aunque ame profundamente, le cuesta expresarlo y el chico puede sufrir por falta de cariño. La disciplina no lo es todo, pero la disciplina que él mismo se impone es tan severa como la que impone a los demás.

El papá de Acuario. Es un adelantado en su tiempo, siempre está haciendo planes y pensando en el futuro, le cuesta el aquí y ahora. Aunque puede compartir actividades con sus hijos -y sigue las últimas teorías sobre la educación con mucho interés-, no es muy apegado a los vínculos, adora conservar su independencia. Mezcla original y curiosa de puntos de vista, con un papá Acuario se puede hablar de cualquier tema, pero difícilmente se podrá modificar su opinión. Aunque estimule la autoexpresión, no soporta las críticas y suele ser muy analítico.

El papá de Piscis. Es afectuoso, compañero y siempre capta las necesidades de sus hijos. Es un padre que tiene mucha dificultad con la disciplina, por lo tanto no puede impartirla. Sus hijos lo adorarán, es un papá paciente, compasivo, casi nunca se enojará y, si lo hace, pronto habrá perdonado y olvidado. Con él, los chicos pueden compartir actividades al lado del agua, en la playa o ir de pesca, lo que seguramente a él le encanta. Pero sobre todo, un papá Piscis brindará un mundo de magia y fantasía con el cual estimulará sus mentes y su imaginación. También pueden compartir con él alguna de sus aptitudes artísticas, aprender a escuchar buena música o simplemente disfrutar con embeleso, sus habilidades de mago.