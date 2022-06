Cande Ruggeri planea una venganza para su papá

Cande Ruggeri está embarazada y todo el país se enteró por su papá, que lo gritó a los cuatro vientos en un programa deportivo. Ahora ella se enojó con él porque todavía no quería contarlo, ya que aún no cumplió los tres meses de gestación.

“Estoy muy feliz. Quería contarlo ya, pero siempre te dicen que hay que esperar a los tres meses y, obviamente, que quería esperar eso. Papá me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si voy a festejar el Día del Padre, a ese nivel estoy”, explicó la joven en LAM sobre cómo se vengó de Oscar Ruggeri por haber abierto la boca.

La modelo explicó que cuando le dio la noticia a su familia, su papá reaccionó de una forma muy extraña. Les dije bueno ‘hagamos una selfie’, puse el temporizador y cuando faltaba un segundo dije ‘¡estoy embarazada!’. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera… no tiene desperdicio ese video que ya lo voy a compartir. Estamos felices”, sostuvo.

Cande Ruggeri está embarazada: sexo y nombre del bebé



Candela reconoció en LAM que todavía le faltan dos semanas para cumplir los tres meses de embarazo. A partir de allí las ecografías serán más claras y podría descubrir el sexo del bebé en camino.

Por el momento, no se puso a pensar en posibles nombres, ya que es todo muy reciente. “Esto es un flash porque yo me siento muy bien, estoy siguiendo con mi vida súper normal porque el médico me dijo que siga con todo lo que venía haciendo, y es muy raro porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada”, expresó.





La relación de Cande Ruggeri y su novio, Nicolás Maccari

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari dieron a conocer su relación a fines de 2018 a través de las redes sociales. A los ocho meses de haber blanqueado el romance, en agosto de 2019, apostaron a la convivencia, y les fue muy bien.

“Se fue dando de a poco, no fue que un día le dije ‘bueno, venite a vivir a casa’, sino que iba y volvía con el bolsito hasta que le dije ‘estamos conviviendo y no lo estamos admitiendo… pero ya está’”, expresó durante una nota con Pampita.

Fuente: TN