El Chaqueño Palavecino se bajó de un show por la policía

Los festejos por el 201º aniversario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes habían empezado de la mejor manera con el fogón al pie del monumento, pero tuvieron un desarrollo intrincado en la localidad de Vaqueros sobre el final del festival en honor al héroe gaucho.

El Chaqueño Palavecino volvió a estar en el centro de la polémica por la extensión de sus shows y esta vez no tuvo reparo en cruzarse con la Policía de Salta, aprovechando su lugar como figura central para despacharse contra los efectivos.

Así lo afirmó Miguel Velarde, Jefe de Prensa de la Policía de Salta, que dialogó con este medio y contó por qué la fuerza tuvo que subir al escenario para dar por terminado el festival.

"El festival estaba dentro de lo planificado por los festejos de Güemes y en un principio tenía que terminar a las 5. Pero por pedido de los organizadores y la municipalidad, sabiendo que iba a cerrar el Chaqueño, pidieron que se extienda hasta las 6. Algo que se les concedió, pero se les pidió que se respete el horario y eso no ocurrió, ya que el show se extendió hasta las 6.45", remarcó Velarde.

Desde la Policía remarcaron que se le advirtió al artista en reiteradas ocasiones que debía terminar el show, pero que hacía caso omiso y que no mostraba intención de aceptar el pedido. "Los organizadores hablaron con el entorno del Chaqueño a las 6, donde él dijo que no iba a cortar el espectáculo. Luego se intentó a las 6.15 y finalmente a las 6.30, horario en el que él desde el micrófono aprovechó para agredir verbalmente a la policía y a la organización. No solo el jefe del operativo tuvo que intervenir, sino que también el jefe de la unidad regional", expresó Velarde. Y agregó: "En los videos que hay se ve claramente el intento de agresión del artista para con el jefe de la unidad regional".

La necesidad de que el festival no se extienda más allá del horario arreglado, se debía a la multiplicidad de servicios por cubrir esta mañana una vez hecha la desconcentración del público en Vaqueros. "Los efectivos que entraban a las 6 iban a participar de la desconcentración de la gente, y de ahí se repartían a diversas partes de la ciudad, con la llegada de los gauchos para el desfile, operativos de tránsito y otros en la ciudad por los turistas y el día del padre. Los organizadores, al ver la actitud del artista se retiraron del lugar pasadas las 6 y dejaron todo en manos de la policía", indicó Velarde.

Evocando incidentes anteriores con el artista, desde la Policía indicaron que es una constante el conflicto con el Chaqueño en los festivales. "El jefe del operativo que le toca cubrir un festival en el que está el sabe que va a renegar. Pero nosotros fuimos muy claros desde un principio con los organizadores para que se respete el horario, porque había muchos lugares por cubrir luego del festival. Por suerte no hubo incidentes con la gente a la salida, solo el micrófono que rompió", concluyó.

La respuesta de El Chaqueño en redes

Ante la dimensión que tomó el escándalo, desde la cuenta oficial de Instagram del folklorista difundieron un comunicado para dar a conocer su versión y expresar su malestar por lo sucedido, en medio de una polémica que terminó opacando una noche de fiesta y folklore tradicional en Salta.

