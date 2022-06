Cande Ruggeri se enojó con su papá porque contó su embarazo

A Cande Ruggeri no le gustó nada que su papá revelara que estaba embarazada en un programa de televisión. “Lo voy a matar”, escribió en Twitter luego de que Ángel de Brito compartiera la noticia sobre “la metida de pata” de Oscar Ruggieri al aire de ESPN.

Lo voy a matar !!!! — Candela Ruggeri (@caleruggeri) June 17, 2022

Si bien no había dicho nada sobre su futura maternidad, hace cuatro semanas, la bailarina había compartido una foto junto a su novio Nicolás Maccari en donde le avisaba a sus seguidores: “Se vienen cosas lindas”. El mensaje fue acompañado por el emoji de un corazón blanco junto al de una casa.

La relación de Cande Ruggeri y su novio, Nicolás Maccari

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari dieron a conocer su relación a fines de 2018 a través de las redes sociales. A los ocho meses de haber blanqueado el romance, en agosto de 2019, decidieron irse a vivir juntos.

Durante una entrevista en Pampita Online (Net TV), Cande contó cómo fue que optaron por la convivencia. “Se fue dando de a poco, no fue que un día le dije ‘bueno, venite a vivir a casa’, sino que iba y volvía con el bolsito hasta que le dije ‘estamos conviviendo y no lo estamos admitiendo… pero ya está’”, expresó.

Según comentó la influencer en diálogo con La Nación, conoció al empresario - que es dueño de la empresa Libro de Pases, una red social de fútbol global- gracias a Jose Sarkany. Aunque en ese momento estaba negada al amor, cuando vio la foto de su actual pareja le dijo a su amigo que le pasara su número de teléfono.

“Tardó varios meses en mandarme un mensaje, hasta que me invitó a salir y me gustó. Lo vi muy tranquilo, me preguntaba un montón acerca de mí… Conectamos miradas muy lindas. Después, se fue de viaje y cuando volvió me trajo un peluche. De ahí, no nos separamos nunca más”, relató la modelo.

Fuente: TN