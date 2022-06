Desalojaron a pasajeros venezolanos varados

Debían haber viajado a su país el lunes, pero su vuelo se canceló. Ahora los desalojaron de los hoteles donde transitaron estos días de incertidumbre y dicen estar a la deriva y sin respuestas. Es la situación de algunos de los más de 200 venezolanos que siguen varados en Buenos Aires. El motivo: la ausencia de un segundo avión iraní-venezolano que no llegó a la Argentina por el temor de quedar inmovilizado como la otra aeronave.

“No sabemos si tenemos que ir al aeropuerto o si nos van a trasladar a otro hotel. No tenemos ningún tipo de información. Ni por correo electrónico con Conviasa ni a través de las agencias donde adquirimos los vuelos”, dijo a TN una de las damnificadas.

Los pasajeros se alojaron en cuatro hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, debido a la llegada del fin de semana largo y la afluencia turística, les comunicaron que debían irse.

“Estamos con todas nuestras pertenencias en el lobby”, señaló la ciudadana venezolana que se alojó junto a varios compatriotas en el Hotel Impala, en el centro porteño.

Otra pasajera se quejó: “Estamos a la deriva, esperando a ver qué va a hacer Conviasa (aerolínea estatal venezolana) con nosotros. Queremos que la empresa contrate un vuelo chárter. Necesitamos volver. Hace cuatro días que estamos acá esperando y no tenemos nada que ver con los iraníes”.

“Al parecer es la Argentina que no permite ningún vuelo de Conviasa. Hasta que el instituto encargado no dé su aprobación, no podemos volar”, se sumó un hombre.

Un grupo pudo viajar

Mientras tanto, un grupo de 13 pasajeros consiguió un vuelo para volver a su país. Salieron poco después de las 15 del hotel rumbo a Ezeiza para intentar abordar un avión. Sin embargo, todavía no sabían con qué aerolínea podrán viajar.

Pasajeros varados: Conviasa apuntó a la ANAC

La aerolínea Conviasa, operadora del vuelo, comunicó a los pasajeros que aguarda la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, para reprogramar el vuelo.

“Una vez que sean aprobados los permisos, les estaremos comunicando confirmando por este medio la reprogramación de su vuelo”, dice el mail que la compañía estatal venezolana envió a los damnificados.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados en nuestros vuelos Caracas-Ezeiza-Caracas de la fecha 13 de junio”, comienza el comunicado. Y sigue: “En Conviasa, por ser una aerolínea responsable con nuestros pasajeros, nos encontramos trabajando incansablemente para solventar a la brevedad posible y cumplir con nuestro compromiso de llevarles a destino”.

La historia del segundo avión venezolano-iraní que no llegó a la Argentina

El vuelo VO9502 de Conviasa debía aterrizar este miércoles en el aeropuerto internacional de Ezeiza y volver a Caracas a las 21.50, aunque finalizó la operación en Bolivia.

La aerolínea involucrada en el escándalo por la llegada de los cinco iraníes bajo sospecha a la Argentina aseguró que el segundo vuelo que estaba camino a nuestro país fue desviado por motivos ajenos a su voluntad.

Conviasa ya había tomado recaudos para evitar un escándalo con la llegada de su segundo vuelo a la Argentina y utilizó un avión de la Aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) para hacer la ruta aérea Santa Cruz-Buenos Aires, el último tramo.

Sin embargo, de acuerdo a un audio al que accedió TN, un oficial de la Aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) desmintió la versión que hasta ahora indicaba que el gobierno de Nicolás Maduro desvió una segunda aeronave para evitar otro escándalo diplomático.

“Nos han negado el permiso de operación en la Argentina para operar con nuestro avión de Boliviana de Aviación”, afirmó.

En Bolivia se esperaba que una aerolínea local completara el viaje hacia Buenos Aires. Sin embargo, esto todavía no ocurrió, lo que provocó que haya pasajeros en vilo en dos países a la espera de poder trasladarse a destino. En Ezeiza son más de 200, aunque también hay afectados en el aeropuerto internacional Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra.