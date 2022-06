Paul McCartney cumple 80 años, un repaso por su historia

Paul McCartney cumple 80 años y la increíble teoría que lo dio por muerto en un accidente de tránsito en 1966 ya parece muy lejana, aunque algunos todavía se resisten a creerla. En esa época de pleno apogeo de Los Beatles, se dijo que quien cantaba y tocaba el bajo junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, era un doble.

Era el 9 de noviembre de 1966 y la leyenda tiene dos versiones. En una, Paul McCartney se fue de los Estudios Abbey Road enojado con su amigo John Lennon. Manejaba su auto, un Aston Martin, y en el camino levantó a una chica que, emocionada, lo abrazó y lo hizo chocar. Según aquella teoría fantástica, el exBeatle habría muerto decapitado debajo de un camión.

En la otra versión, ocurrida el 7 de enero de 1967, un coleccionista de arte y su asistente marroquí Mohammed Hadjij chocaron y destrozaron el Mini Cooper de Paul McCartney al salir de su casa. El bajista de Los Beatles no iba en su auto sino en otro atrás, con Mick Jagger y Keith Richards, también desde su casa hasta la de Richards, donde seguiría la fiesta.

Los rumores no empezaron esa noche ni al día siguiente, sino el 12 de octubre de 1969, casi tres años después del primer evento. Un estudiante de la Universidad de Michigan del Este que se identificó simplemente como “Tom” anunció que Paul McCartney estaba muerto en la radio WKNR-FM de la ciudad de Dearborn, en los Estados Unidos.

Ante la desconfianza del locutor Russ Gibb, el oyente pidió que pasaran el tema “Revolution 9″ en reversa. Y, para sorpresa de todos, entre muchas palabras podía escucharse varias veces “turn me on, dead man”, que puede traducirse como “excítame, hombre muerto”.

El locutor, que falleció en 2019 a los 87 años, contó varias veces que “el asunto explotó, porque la gente llamaba con sus propias pistas y parecía que podía ser cierto”.

Paul McCartney cumple 80 años: “Paul está muerto”

La noticia “Paul is dead” (“Paul está muerto”) apareció dos días después en el diario universitario The Michigan Daily, en el cual el redactor Fred LaBour explicaba las evidencias del fallecimiento. Poco después, la historia circulaba también por los medios de todo el mundo y tanto Paul McCartney como los demás integrantes de Los Beatles tuvieron que desmentirla.

Paul, incluso, tuvo que abandonar su reclusión en su casa de campo en Escocia, para demostrar que estaba vivo. Y aceptó que los fotógrafos de la revista Life le tomaran una imagen junto a Linda y sus dos hijos, que fue publicada bajo el título “Paul aún está con nosotros”.

Así y todo, el increíble fenómeno se desparramó tanto a lo largo y ancho del planeta que fue considerado por la revista Time como “una de las teorías conspirativas más duraderas del mundo”.

En 1993, Paul McCartney se burló del asunto y tituló su tercer disco como “Paul is Live”, durante su gira The New World Tour. En la tapa parodia también la famosa portada del álbum Abbey Road, en la cual muchos fans infirieron que Paul estaba muerto.

Paul McCartney cumple 80 años: el doble

La noche de la supuesta muerte, según cuenta la leyenda, se reunieron George Martin con el manager Brian Epstein y los tres músicos “sobrevivientes” (John, Ringo y George) y acordaron seguir con Los Beatles y con un doble de Paul, a quien iban a reemplazar sin que nadie en todo el mundo se diera cuenta.

Así fue como se organizó un concurso secreto de “dobles de Paul McCartney” en la cual el ganador fue un tal William Campbell Shears, que no bastó con que fuera parecido, sino que también se habría sometido a cirugías estéticas. También la voz era similar, aunque los creyentes en “Paul is dead” dicen que se evidencian diferencias en el tono, especialmente desde la canción Lady Madonna.

La disparatada historia tiene un final más trágico aún: Brian Epstein se habría arrepentido y amenazado con delatar al resto y contar que Paul McCartney estaba muerto. Pero el manager no pudo cumplir porque apareció muerto a causa de una sobredosis, que sería asesinato en esta versión.

Fuente: TN