Carolina Haldemann sufrió un asalto junto a su bebé

Carolina Haldemann vivió un episodio de inseguridad mientras estaba con su bebé en un centro médico. La periodista dio detalles de este momento difícil y complicado en una entrevista con Juan Etchegoyen: “La verdad es que estoy cayendo recién y las cosas feas las tiende a bloquear. Quiero contarle a la gente lo que me pasó, le fui a poner la vacuna en un centro de vacunación a Vincenzo y entró en un ladrón con un arma”.

En el ciclo Mitre Live, la conductora señaló: “Fue un momento horrible y de total impunidad y eso es lo que me detuve a pensar ahora, yo en los brazos con un bebé de dos meses con lo indefenso que es una criatura y uno también lo vulnerable que está en esa situación, ¿Qué le pueden sacar a un centro de vacunación?”.

“Quedamos todas en shock, éramos todas mujeres y era el mediodía, el centro de vacunación de Córdoba y Callao. No había nada para sacar en ese lugar, gracias a Dios no nos pasó nada pero el delincuente pedía que le diéramos todo, quedé aterrada”, explicó Carolina, muy angustiada.

“Todas como podíamos reaccionábamos de la manera que nos salía, una mujer se negó a darle el celular y si gatilla porque tenía el arma en su mano, no puedo pensar en la cantidad de cosas que nos podríamos haber pasado, fue en el centro del doctor Socolinsky”, afirmó la presentadora televisiva.

Por último, manifestó: “Yo estaba por ingresar a un box cuando ingresó el delincuente. Yo pensé que venía a vacunarse como cualquiera, en ese momento que el tipo pide todo no había mucha gente. Me quedé blanca papel y no sabía qué hacer, hasta que me animé a llamar a la policía y el ladrón salió corriendo”.

Mamá primeriza

En abril pasado, la vida de Haldemann se llenó de amor con la llegada de su primer hijo, Vincenzo. Cabe recordar que hace menos de un año la conductora se había tomado licencia luego de que le detectaran nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. En medio del tratamiento hizo un cambio de vida más profundo y el amor tocó su puerta en el momento más inesperado.

Un mes después de separarse de su exmarido, Emanuel Fernández Bollini, conoció a Leo, empresario del rubro tecnológico, e iniciaron una relación que se convirtió en el comienzo de una familia. “El divorcio salió en tres meses porque no había hijos de por medio y las partes estábamos de acuerdo, fue todo en buenos términos, y a fines de mayo conocí a mi novio cuando fui a comer a la casa de una amiga”, contó en diálogo con Teleshow un tiempo atrás.

“En nuestra relación fue todo rápido. Nos enamoramos y decidimos ir para adelante sin vueltas. Somos parecidos en ese sentido”, aseguró. Después de una escapada a Mendoza decidieron apostar a la convivencia y fue luego de la mudanza que supieron que estaban en la dulce espera. “Los planes cambiaron y, de una pareja que se estaba conociendo, pasamos a ser mamá y papá”, contó emocionada por la feliz noticia.

Fuente: TELESHOW