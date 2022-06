¿Hackearon la cuenta de Maradona en Instagram?

En las últimas horas se registró actividad inusual en la cuenta de Instagram de Diego Armando Maradona que es manejada por sus herederos y las preguntas sobre un posible hackeo se dispararon en redes aunque hasta el momento no hubo una respuesta oficial de la familia.

En septiembre de 2021 se informó que Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Verónica Ojeda (en representación de Dieguito Fernando) llegaron a un acuerdo para reactivar las redes sociales oficiales del símbolo deportivo. Lo hicieron con el objetivo de conmemorarlo y también para agradecer el apoyo que recibieron en todo este tiempo por parte de los fanáticos y de quienes realmente querían a Diego.

Lo cierto es que este viernes por varios minutos la imagen de perfil se modificó (aparecieron dos personajes de la serie animada Star Wars) y también se realizaron una serie de publicaciones tanto en el feed como en las stories que nada tenía que ver con el astro argentino que cuenta con más de 7 millones de seguidores en esta red social. En una publicación que fue borrada instantes después, se exhibió un supuesto posteo del empresario, magnate y CEO de Tesla, Elon Musk, vinculada a las criptomonedas. ¿Intento de estafa? Enseguida, muchos fanáticos se alertaron por estos extraños movimientos, advirtieron que ese posteo era falso y se preguntaron si había sido hackeada la cuenta oficial.

Justo antes del primer aniversario del fallecimiento del Diez, su Instagram había vuelto a tener actividad con el que quedó sabido que sus hijos tomaron posesión del mismo. Fue con una imagen suya y una cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”. Y agregaron: “Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés”.

La cuenta de Instagram de Maradona cuenta con más de 7 millones de seguidores

Además de reactivar las cuentas de Diego, decidieron reestructurar ambos perfiles y realizaron un filtro sobre los posteos anteriores. Todos referidos a Matías Morla -quien administraba la cuenta-: sus fotos, mensajes, o bien sobre la marca y negocios que hacían juntos. Y sus hijos tomaron la determinación -siempre de común a cuerdo- de dejar solo aquellas publicaciones personales o bien las que mantenían la esencia y convicción de su padre. Por ende, nada de lo que ellos no consideren que el exfutbolista estuviera al tanto.

Desde que sus hijos tomaron la administración, se eliminaron más de 70 posteos y dejaron de seguir a más de 40 usuarios. En diálogo con Infobae, el abogado de Diego Fernando y pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry, explicó que “se sacó todo lo que los hijos no querían, fotos, posteos. Ellos entendieron que no correspondía que estuvieran allí”.

El pasado 2 de junio, en la cuenta oficial se publicó un comunicado en su feed que fue firmada por “Herederos de Diego Armando Maradona” y apuntaba sobre la utilización de la imagen de Maradona. Este viernes 17 de junio, tras estos extraños movimientos, la cuenta volvió a la normalidad después de alrededor de 20 minutos: “Administrada por sus hijos”, escribieron en la presentación del perfil que también había sido modificado instantes antes.

El último posteo oficial en la cuenta de Maradona fue para recordar el último partido de la fase de grupos del Mundial de México 86 en el que Argentina derrotó 2-0 a Bulgaria con goles de Valdano y Burruchaga. “¿Cómo hubiera sido aquél mundial de 1986 con redes sociales? Sólo estaban la radio, la TV y los diarios, y Ustedes tuvieron que jugar también contra todos ellos”, fue el mensaje que acompañó al compilado de imágenes.