María Valenzuela debió quitarse los implantes mamarios

“Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía, análisis de sangre. Tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. No puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”, decía María Valenzuela a principios de abril, cuando también atravesaba un cuadro más complicado de salud que debió atender primero.

Por ese entonces, la actriz pesaba menos de 40 kilos debido a una infección en su boca que no le permitía alimentarse. Después viajó al sur argentino para realizar un tratamiento odontológico, regresó a su casa de Buenos Aires y mostró su evolución en sus redes sociales: la primera gran noticia fue que recuperó siete kilos. “Volví a casa después de 10 días. Debo confesar que me costó subir al avión, ¡porque estos días la pasé increíble! Fueron sesiones de trabajo muy largas e intensas, que duraron de cuatro a seis horas, que fueron acompañadas de charlas y de lágrimas que luego se convertían en carcajadas”, escribió en sus redes sociales por ese entonces.

La última novedad con respecto a su salud es que el miércoles ingresó al quirófano, en donde le le extrajeron las prótesis, tal como había anunciado ella que se estaba haciendo análisis para ello. Además, le quitaron bultos que mandaron a analizar. Valenzuela ya se encuentra en su casa recuperándose del postoperatorio. Daniel Ambrosino aseguró que una de las prótesis estaba rota y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Y que la situación era “muy peligrosa”. Por su parte, el periodista reveló las palabras que le dijo la actriz cuando finalizó la cirugía. “Menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante, porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar”.

Además, este viernes, Carlos Monti reprodujo un audio que le envió la actriz, en el que le contó que una vez que se le fueron los efectos de los analgésicos volvieron las molestias el dolor y le costó conciliar el sueño por los drenajes que aún tiene colocados. “Estuve con mucho dolor, dormí todo el día”, contó el jueves a última hora. “Estoy en reposo. No me siento bien”, agregó.

Y con respecto a la operación, aseguró que fue “bastante grosa”. “Sobre todo de la mama izquierda, que se había partido. Se salió todo el líquido. Me sacaron costras, más todo el líquido. Un desastre”.

“Ya me voy a reponer y voy a estar como siempre. Mejor que siempre”, se mostró confiada. En tanto, el periodista agregó que los médicos le informaron a la actriz que dentro de dos semanas, si la recuperación es como ellos esperan, podrá retomar su actividad laboral.

El problema con su odontólogo

Cuando María Valenzuela decidió contar públicamente la situación que estaba atravesando, después de intentar denunciar al odontólogo que la trató la primera vez, grabó un video que posteó en sus redes sociales. “La pasé muy mal estos tres años y no podría hacer nada porque estaba la pandemia, no había ningún odontólogo que atendiera, así que estuve encerrada comiendo papilla, angustiándome, masticando cada pedacito de pollo 15 minutos hasta que me podía el hartazgo, la angustia, y largaba la comida. No quería saber nada más. Unos meses después de hacerme el tratamiento mojé una medialuna, mordí y sentí un crack y se me quebró acá”, dijo en una entrevista señalando una muela. Y agregó que se comunicó por WhatsApp durante tres años con el odontólogo que le hizo el tratamiento, hasta que el profesional se negó a darle los datos de su aseguradora, lo que provocó su enojo.

“Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, le habló directamente al profesional que la atendió y al que ella quiso denunciar por malapraxis.

Durante esos tres años, María Valenzuela debió ser internada en reiteradas ocasiones. “Llegué a pesar 35 kilos cuando decidí escracharlo. Yo estaba sensible y todo me afectaba”, contó en una nota en Socios del espectáculo y reprodujo algunos de los descalificativos que recibía a través de las redes sociales: “Que era un monstruo, que era una calavera, que estaba espantosa”.

