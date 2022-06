Quiénes son los invitados a PH, Podemos hablar este sábado

Andy Kusnetzoff estará al frente de otra emisión de PH, Podemos Hablar el sábado 18 de junio a las 22.15 por la pantalla de Telefe. En un nuevo programa de esta sexta temporada, estará acompañado por cinco figuras del espectáculo que debatirán sobre diferentes tópicos y contarán sus experiencias personales más interesantes.

En esta oportunidad, los invitados al punto de encuentro son: la conductora Denise Dumas; el cantante FMK; la actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por protagonizar La Reina del Flow; el cocinero Rodrigo Cascón, integrante de La Peña de Morfi; el actor Damián De Santo, protagonista de la exitosa ficción El Primero de Nosotros.

El sábado pasado, lo fuerte de PH: Podemos hablar pasó por el duro testimonio de Andrea del Boca, quien lloró al admitir sentirse culpable por la muerte de su padre, Nicolás del Boca. Todo comenzó cuando se refirió a la causa judicial que enfrenta por Mamá Corazón, la novela que protagonizó pero no fue emitida al aire, y contó con fondos del Estado nacional. La actriz contó que las repercusiones mediáticas afectaron a su familia, especialmente a su padre.

“Para mí cuatro años es reciente, pero de alguna manera lo siento como una responsabilidad mía porque él estaba bien. Hicimos una serie que se llamó Mamá corazón, y a sus 87 años estaba espléndido, era director y la verdad es que tenía más pilas que la gente joven”, comentó la artista. Kustnezoff la interrumpió para acotar: “¿La famosa serie que era para Canal 7?”. La actriz lo corrigió y aseguró: “No era para Canal 7, era para el BACUA (Banco de Contenidos Audiovisuales a disposición de los canales de TV) y ellos elegían después; hicieron 5000 horas, estas eran 26 horas, y solamente se investigan esas 26 y no el resto”.

“Fue uno de los precios que tuve que pagar por haber hecho cosas para el Estado”, sentenció con indignación. El conductor volvió a frenar la conversación y expresó: “Eran fondos del Estado, la novela no tuvo aire y vos tenías un partidismo o una amistad con la vicepresidenta....”. En ese instante Andrea lo contradijo: “No, yo no tenía amistad porque no era amistad, no soy amiga; sí tengo una convicción política desde muy chica, que la heredo desde mis abuelos maternos”.

Durante el programa, otro de los invitados, Damián Betular relató alguna de la experiencia acumulada como Chef Ejecutivo de uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Ya de entrada puso la vara alta, cuando nombró al pasar a Barak Obama, el expresidente de los Estados Unidos, como uno de los comensales a los que había atendido. “Vino con su esposa a Michelle a una conferencia, tiene una sonrisa, se mueve de una manera que es un imán. Quedás como un boludo”, admitió.

Siguiendo con la línea política, se remontó al 2018 y la cumbre del G20, cuando otro presidente estadounidense, Donald Trump, celebró en su hotel un acuerdo político con Xi Jinping, primer mandatario de China. Contó que se trató de una cena de 20 personas que organizaba la embajada de Estados Unidos. “Nos pidieron presentar todo con una sonrisa, porque es un momento histórico. Lo ensayamos veinte veces el servicio, fue una experiencia increíble”, recordó.

Fuente: TELESHOW