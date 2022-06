Lali sorteó una incómoda pregunta sobre Tini y de Paul

Los romances de la China Suárez y Rusherking y el de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul son sin dudas dos de los temas del momento en tema espectáculos y ya habiendo opinado de al situación amorosa de quien es su amiga y fuera compañera en Casi Ángeles, esta vez a Lali Espósito le consultaron por la ex Violetta. Sin querer hablar del tema, la jurado de La Voz supo salir con el humor que la caracteriza de la incómoda situación.

“¿Qué te parece la pareja de Tini con De Paul?”, la sorprendió el notero de LAM y sin entender demasiado el por qué de la pregunta, ella respondió con una sonrisa: “¿Cómo? ¿Cómo me vas a preguntar por la vida de los demás?” y de inmediato agregó: “Pero vos sos un loco”. Es que, aunque no existe la tan mencionada rivalidad entre ellas, lo cierto es que no son amigas como para que la cantante y actriz pueda contar algo sobre su colega.

Hace un tiempo al ser consultada por la China Suárez y el trapero, sí había hablado. “Si la China está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida”, había dicho también e diálogo con el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Su papel en La Voz

El pasado domingo Lali regresó a su silla de jurado en La Voz Argentina junto con Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. El jueves y viernes de la próxima semana la cantante dará dos shows en el Luna Park.

En los últimos días se hizo conocido el caso de una nena, Zaira, que quería ir a verla pero no tenía dinero y que comenzó a hacer dibujos para venderlos y juntar plata para estar cerca de su ídola. “La realidad es que muchísima gente le dio mucho amor, ayer Zai se quedó hasta las 2 de la mañana imprimiendo, lleva más o menos 250 o 300 dibujitos que ya están pedidos para hoy a las 6 de la tarde. Ella va a canto, desde los 3 añitos que canta. Con mucho sacrificio en 2020, y con la ayuda de amigos, pudimos hacerle un video porque ella escribe canciones, melodías, es histriónica. Ella cuando escucha la canción ‘Soy’ y ‘Laligera’, le gustan mucho. Le llama la atención la letra, lo que ella hace es leer mucho la letra y ver el video la inspira”, había explicado su mamá en diálogo con C5N.

Apenas conoció la historia, la artista usó sus redes y dio a entender que la invitaba al Luna: “¡Wow! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y sí amor! ¡Será bienvenida a mi show, muero por darle un abrazo a Zaira! Acá a disposición para todo”.

Hace unas semanas, al llegar de España, habló con los medios sobre su gran año: “La experiencia fue muy linda, pero no voy a mentir por fin estamos en casa, puedo hacer shows en mi ciudad que amo tanto y extrañaba tanto, estoy metiéndole mucho, laburando mucho. Es un show muy potente y todos cumplimos sueños haciéndolo. Me emociona, no sé, será porque se vienen los 30. Hice mucho hasta llegar al show que van a ver, creo que todo lo que hemos trabajado fue para hacer este show. Una sensación de realización muy linda, mucha complexión, este es el show con el que había soñado toda mi vida”.

Además, dijo que aunque está feliz, es todo un esfuerzo: “Se vienen muchos conciertos en Argentina. No tengo ningún tipo de vida, me la paso ensayando hace muchos días, tengo muchas semanas trabajando en este tour nuevo que empieza en el Luna Park. Duermo poco, soy de dormir poco, pero soy noctámbula y a la noche trabajo también. Ahí me salen cosas, escribo y termino teniendo momentos de laburar. Intento descansar porque mis días son de muy temprano a muy tarde y con muchas cosas mezcladas, porque la nena quiere hacer todo saltar, actuar, cantar, subir, bajar, para eso se trabaja duro”.

Fuente: TELESHOW