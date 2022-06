El gesto de una figura de Banfield con un hincha de Lanús

Un mensaje desesperado, desgarrador. “Esta va a ser mi despedida”, escribió Lalo en su cuenta de Twitter el lunes por la noche, sin pensar que esas palabras darían paso a una enorme cadena solidaria. Este hincha de Lanús que está postrado hace dos meses en una cama y que necesita con urgencia una operación recibió de repente innumerables muestras de colaboración y hasta el ídolo de Banfield Darío Cvitanich le ofreció su ayuda.

Lalo tiene 45 años y una discapacidad permanente ya que nació con una condición que hace que sus brazos sean más cortos. Además, un accidente de chico lo llevó a atravesar múltiples operaciones en una de sus piernas. Tiempo atrás, se descubrió dos hernias en la zona del abdomen y en el ombligo. La situación se fue complicando al punto de que ya no puede caminar ni estar sentado. El dolor, además, se volvió insoportable. Solo una cirugía podrá ayudarlo a volver a tener una vida plena.

“Fui tres o cuatro veces a la guardia con un dolor inmenso y me pusieron suero, pero después me mandaron a mi casa a sufrir de nuevo. La angustia de estar así te da ganas de dejar todo, no da ganas de seguir”, contó este fanático de Lanús al medio TN.

Esa impotencia -y el dolor que siente su madre por verlo así- fue lo que llevó a Lalo a escribir su mensaje de despedida en las redes sociales. Lo redactó con lágrimas en los ojos y lo dejó allí para que sus seguidores lo vieran. Luego, se fue a dormir. Al otro día, ocurrió lo inesperado: hinchas de Lanús, pero también los de otros clubes, se organizaron y armaron una colecta para recaudar fondos para su operación. Incluso los fanáticos de Banfield, el clásico rival, se unieron para darle una mano.

"Lo de los hinchas de Banfield me sorprendió, eso que nos cargamos y nos hacemos chicanas. Hasta con los que más nos bardeamos me mandaron buena onda y me dijeron que me iban a ayudar”, relató Lalo.

Y destacó cómo la solidaridad puede trascender a la diferencia en las camisetas: “Es impresionante, es un mimo, una caricia al alma. La gente con la que discutimos un montón de veces fue la primera en estar. Yo creo que está dejando de existir la rivalidad, es algo más de los medios y de la barra que de la gente. Cuando pasan estas cosas reflexionás y te arrepentís de muchas cosas”.

Darío Cvitanich, el ídolo de Banfield que se conmovió con su historia

Entre los que se ofrecieron a ayudar a Lalo apareció un nombre destacado: el de Darío Cvitanich, el ídolo de Banfield que hace pocas semanas se retiró del fútbol profesional. Incluso, el exdelantero propuso donar una de sus camisetas -que no sea del Taladro- para organizar una rifa

Lalo, que es integrante de la peña Sand Jose en homenaje al goleador histórico del Granate, tenía bloqueado al exjugador del clásico rival en las redes sociales, por lo que su mensaje le llegó a través de un hincha de Lanús que había compartido la información de la colecta.

“Se nota que es un buen tipo y a mí no me gusta ofender. Yo había hecho un chiste sobre él y lo bloqueé para que no se enoje o no lo tome a mal. Mirá lo que es el destino: él me terminó buscando a mí por lo que pasó”, se emocionó.

Y continuó: “Es un genio, un crack, un tipazo. Hasta quiere sortear una camiseta para juntar plata. Me saco el sombrero, estoy totalmente agradecido”.

La lucha de Lalo por recuperar su salud

Los amigos y compañeros de tribuna de Lalo fueron los que se pusieron al hombro esta campaña para ayudarlo a juntar los fondos para la operación. Calculan que necesita unos 600 mil pesos para afrontar los costos del cirujano, la anestesia y las mallas, entre otras cuestiones.

“No me gusta dar lástima. Yo no pedí nada, los pibes lo organizaron. Yo lo único que quiero es que me operen. Quiero terminar con esto, no quiero sufrir más, esto no es vida”, sostiene el fanático del Granate y la angustia se advierte en su voz.

Una vez que logren el objetivo y concreten la operación, Lalo podrá volver a aquello que realmente le da vida: su equipo y el fútbol.

“Lanús es todo, es mi alegría, me saca de mis problemas, de mis angustias. Capaz que para otros es una tontería, pero no tiene explicación, yo lo siento así”.