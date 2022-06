Gauchos buscan gasoil para llegar al desfile por Güemes en Salta

Tras dos años marcados por la pandemia, el gauchaje salteño espera con ansias los homenajes por el 201º aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Pero los festejos no quedan al margen de la coyuntura. Por la crisis del gasoil que está atravesando el norte del país, hay varios fortines del interior de Salta que se bajaron de los actos. Muchos otros se están organizando para llegar “a pie” a la capital porque no quieren correr el riesgo de salir en un camión cargado de caballos y no poder continuar el viaje por falta de combustible.

Más de 7.000 gauchos, distribuidos en 102 fortines de toda la provincia y distintos puntos del país, van a participar del tradicional desfile mañana en Salta capital.

El presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, expresó en diálogo con El Tribuno: “Una gran cantidad de delegaciones vienen desde afuera. Hay fortines que están juntando gasoil desde hace más de un mes para evitar que les falte. Es gente de todo el país la que está viajando y destinando lugares especiales para traer tachos de 200 litros de gasoil para que no les falte. Entonces, están viendo los medios, hay algunos que no se quieren arriesgar, pero la gran mayoría está haciendo lo imposible. Fue una cosa más que se agregó en esta organización”.

La conmemoración por la muerte del general también sirve para dar a conocer su rol histórico y, al margen de la coyuntura relacionada con el combustible y le energía, este año llega con un agregado especial porque ya está confirmado que la figura de Güemes estará en los billetes de 200 pesos. Este hecho significó un gran logro para el gauchaje.

“Que Martín Miguel de Güemes esté en un billete va a generar que mucha gente pregunte ¿quién es? Desgraciadamente, hay muchos argentinos que no saben. Esta es la segunda gran batalla que se gana en el reconocimiento al General. La primera fue con la declaratoria de Güemes como héroe nacional. Ahora esperamos que sea una batalla más sencilla y que el próximo paso sea que esté en la currícula de estudio de todo los ministerios de Educación del país”, remarcó Francisco Aráoz.

Un gran líder

Güemes tuvo un gran carisma respaldado por un gran liderazgo. Para su tropa y el resto del Ejército, fue un líder pero no solo militar, sino también político. A 201 años de su muerte, el pueblo salteño sigue manteniendo intacto el fervor hacia su figura. El presidente del fortín destacó que en Salta se siga manteniendo la tradición de recordarlo cada año para el aniversario de su muerte.

“En estos 200 años no se ha cortado su reconocimiento, hasta cuando lo han querido tapar desde todos los ámbitos políticos, desconociéndolo y defenestrándolo. Salta mantuvo muy fuerte ese amor por este padre de la Patria y los salteños sentimos el orgullo de pertenecer a esto”, expresó.

La admiración del gauchaje hacia la figura de Güemes resiste todas las épocas y circunstancias. Las restricciones por la pandemia limitaron durante dos años la participación en los homenajes y ahora las agrupaciones viven con una alegría renovada la posibilidad de volver reunirse en los fogones y el desfile.

“En la más absoluta de la soledad, el gaucho siguió honrando al General. Estos dos años de pandemia nos mostraron una dinámica de cosas que no nos hubiésemos imaginado. Instituciones tradicionalistas como la nuestra recordaron a Güemes desde sus casas, con fotos, cuadros y estatuas. Ese amor a Güemes se nota día a día”, afirmó Francisco Aráoz.

Fortín de Vaqueros

Walter José es el titular del Fortín Agustín Pascual Urquiza, de Vaqueros, y contó a El Tribuno que están trabajando en los preparativos desde hace tiempo.

Ellos fueron los encargados de recibir ocho gauchos cordobeses que llegaron a la provincia a caballo para honrar a Güemes.

“La verdad es que nosotros estamos muy entusiasmados con todo esto porque el año pasado no se pudo realizar por la pandemia, así que estamos esperando con muchas ganas compartir esta fecha y homenajear al General. Güemes significa todo para mí, es un gran compromiso ser o nacer salteño. Usar el poncho que él usó nos llena de orgullo”, expresó.

Walter y su fortín van a participar de los tradicionales fogones en el monumento a Güemes y del cambio de guardia durante la madrugada del viernes. El fortín tiene 46 socios activos pero en los desfiles se suman muchos más y se vive un clima muy especial.