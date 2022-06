Dólar: Gobierno descarta endurecer el cepo cambiario

La Portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, descartó esta mañana un endurecimiento del cepo cambiario ante la dificultad que tiene el Banco Central (BCRA) para acumular reservas. "No hay ningún tipo de cepo ni restricción que vaya a anunciar el Gobierno en las próximas horas", confirmó en la previa de que se publique en Boletín Oficial el Presupuesto 2022.

El día anterior, el Jefe de Gabinete Juan Manzur había deslizado la posibilidad de que el gobierno tome medidas al respecto en medio de la inestabilidad de los mercados locales y aseguró que Martín Guzmán "está trabajando en una serie de definiciones con el Presidente (Alberto Fernández) que seguramente en los próximos días las va a formalizar ante la prensa".

La autoridad monetaria se encuentra frente a una encrucijada ya que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reforzar reservas, pero se le dificulta llegar a las metas acordadas.

El foco en las importaciones

Si bien se descartó más restricciones cambiarias, el gabinete económico está trabajando en una mejor coordinación entre las distintas áreas de gobierno para paliar la salida de divisas. Uno de los motivos por los cuales se les "escapa" los dólares al Central son las importaciones de energía. Otro, son las importaciones y en especial pondrán el foco en los productos que están bajo licencias automáticas según pudo confirmar Ámbito.

Preocupan especialmente los productos que están bajo licencias automáticas, que explican alrededor del 70% del total. Esas compras crecen a una velocidad sensiblemente mayor al resto. Por el salto en los precios de la energía, por las mayores cantidades de productos químicos y también por “especulación”. El diagnóstico oficial es que muchas firmas se “sobrestockean” para acceder al tipo de cambio oficial y resguardarse de una posible devaluación.

Dentro de este universo también se encuentran una serie de artículos que por no contar con producción local, ni siquiera pasan por la órbita de monitoreo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ante la consulta de Ámbito, funcionarios del gabinete económico reconocen que “no se descarta ninguna herramienta”. En ese sentido, señalan que hay una serie de posiciones que actualmente están por fuera del esquema y podrían quedar bajo las licencias no automáticas. Aunque todavía nada está cerrado y endurecer las restricciones no aparece como la medida más simpática para un Gobierno que busca generar confianza.

En lo que hace a las licencias no automáticas, la variación es menor y está explicada principalmente por el repunte de la actividad económica. Las autopartes suben a un ritmo acelerado pero se debe a los récords de producción en las terminales locales, lo otro que crece sensiblemente son los insumos que demanda la industria electrónica de Tierra del Fuego. Créase o no, ese fenómeno se debe en parte a la mayor demanda de televisores por el mundial de fútbol de Qatar, pero de todas maneras es estacional.

El Gobierno entiende que en condiciones normales con este nivel de actividad las importaciones no deberían superar los u$s6.500 millones. Se apuesta a que con mayor control y “sintonía fina”, regresen a ese nivel sin perjudicar la actividad productiva. “Vamos a priorizar el crecimiento”, dijo Manzur en Casa Rosada, aunque está claro que ese guarismo deberá coincidir en paralelo con la meta de acumulación de reservas comprometida con el Fondo Monetario Internacional, que para este año plantea un incremento de u$s5.800 millones en las tenencias netas.