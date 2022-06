Le regaló a su novio los pasajes al Mundial y fue viral

Aixa tiene una filosofía de vida clara: disfrutar. A sus 26 años tiene las cosas bastante claras y las transmite con una alegría impetuosa. Ir a ver a Vélez y viajar son dos de sus grandes pasiones y las sustenta con su trabajo, con su emprendimiento y con su estudio. ¿Quién es Aixa? La chica del video viral en el que se ve a su novio en el momento en que recibe de regalo los pasajes al Mundial de Qatar que ella le compró para dejarlo sin palabras.

Fanática del “Fortín” por la pasión que le transmitió su padre, Walter, y de la Selección desde que con él vivió la inolvidable experiencia de estar en Rusia 2018, es una futbolera de alma y quiso que Lucas Paladini, su novio, pudiera vivenciar ese instancia única de estar en un Mundial.

Ella le propuso la aventura de estar en Qatar 2022 y él, por cuestiones económicas y de logística, dudaba de comprometerse con tanto gasto. Entonces ella no lo dudó: le regaló los pasajes y lo dejó casi sin palabras. De ese momento y de su historia, habló Aixa con TN.

Mirá el video

¿Cómo te tomó la repercusión del video?

-No lo pudo creer. Hice el video y lo subí a Tik Tok como culquier otro, sin intención de que sucediera esto y de repente me encontré con un montón de interacciones que no me esperaba.

¿Fue rápida la viralización?

-En realidad lo subimos y en la primera hora tuvo reacciones pero tranqui. Fue al otro día cuando empezó a girar y a tener una cantidad increíble de reproducciones. Me sorprendí muchísimo del impacto, no me lo esperaba, realmente, y es la primera vez que me pasa.

Bien. Vamos a la previa del video viral. ¿Por qué se te ocurrió hacerle a tu novio semejante regalo?

-Porque yo ya estuve en un Mundial, el de Rusia 2018, y sé lo que se siente. Sé que es una experiencia única e inolvidable. Como yo soy re futbolera y él también, ya veíamos hablando de esto, pero él lo dudaba por los costos que implica y yo le decía que si bien obviamente que es un dinero que hay que considerar, muchas de las cifras que se cuentan no son reales. Lo sé porque viajo y ya estuve en un Mundial que se decía que era imposible. Entonces como él no tomaba la decisión, lo hice yo.

¿Cómo fue la logística?

En realidad, como a mí me gusta viajar y quería estar en el Mundial, siempre estoy pendiente de las promociones, de las cuentas que dan información, sigo a la FIFA en redes y demás para estar al tanto de todo, cada día me metía a los distintos sitios para encontrar oportunidades y cuando vi que los pasajes casi el 60% en una promo dije ‘chau, los saco’. Y así fue porque no hay que dudar.

Y llegó el momento de dárselos. ¿Fue por alguna fecha especial?

-No, no. Ninguna fecha. Cuando tuve los pasajes los imprimí y dije ‘bueno, cuándo se lo digo’, porque él trabaja fuera de casa y yo hago home office, así que en la semana mucho no estamos. Entonces el sábado estábamos por mirar una serie, yo medio nerviosa pensando en qué hacer, cómo decírselo y él me pidió una merienda entonces dije ‘bueno, ya está'. Le hice la merienda y le puse los pasajes en la bandeja que le llevé.

¿Y él?

-Él no lo podía creer, aparte él sin lentes no ve bien, entonces miraba y no entendía bien. ‘¿Dice Doha?’, preguntaba, jajaja. Además, con los nervios del momento tampoco entendía.

Aixa y Lucas, dos de los hinchas argentinos que estarán junto a la Selección en el Mundial Qatar 2022.

¿Por qué creés que fue viral?

-¡No lo sé! Tal vez porque siga pareciendo raro que una chica sea futbolera o por su reacción o mi idea, no sé, la verdad. Pero lo cierto es que la iniciativa fue mía, porque si lo esperaba a él... (dice y se ríe).

¿Por qué querés que él viva la experiencia de estar en un Mundial?

-Porque yo ya lo viví y todos los días le digo ‘realmente no tenés idea de lo que vas a vivir’. Yo creo que a esas cosas hay que vivirlas para después darte cuenta de que es un momento único. En mi caso, la experiencia de Rusia 2018 es algo que no me voy a olvidar nunca.

¿Cómo es ir a un Mundial?

-Bueno, mirá: al ser tan hincha de Vélez, siempre dije que mi sueño era ganar una Libertadores y la verdad es que si hoy me decís ‘Argentina campeón del mundo o Vélez de la Copa’, la verdad es que no te podría elegir cuál porque capaz que nuestra generación no es tan patriota como la de nuestros viejos que vienen de Malvinas o que tienen más sentido de pertenencia con el país, pero la verdad es que cuando estuve ahí dije no puede ser realmente lo que te genera la Seleccción argentina.

¿Te volviste fanática de la Selección?

-Y sí. Yo antes realmente a los partidos los miraba, pero me importaba más vélez. Hoy en día te digo que un partido de la Argentina no me lo pierdo ni de casualidad. Para mí, la Selección es algo súper arraigado. Por ahí a la gente de nuestra edad no le pega tanto por lo que te dije antes, pero cuando estás ahí, realmente tiran todos para el mismo lado, no hay diferencia política ni de nada, estamos todos ahí por el mismo objetivo y eso es único. Además, cuando se trata de Argentina, adonde vayas sos re contra local. Lo que viví con la gente ahí juntándose donde sea, bancando a la Selección, la verdad es que es algo que no me lo olvido más.

Aixa tiene 26 años, trabaja en un banco y está a punto de recibirse de Licenciada en Marketing. Su plan de vida consiste, en gran parte, en ahorrar para viajar. Y cree, además, que esos momentos deben ser compartidos porque “de la vida no nos llevamos nada. Es el presente y nada más”.

¿Cuál es tu mejor recuerdo como hincha de Vélez?

-Uh, bueno, mi mejor recuerdo es el campeonato contra Huracán en 2009. El gol de Maxi Moralez a los 45 del segundo tiempo no me lo olvido más. Estábamos en la cancha con mi viejo, ese día granizó, fue una locura. Es verdad que fue un campeonato polémico y hacía mucho que no teníamos una alegría asií pero esa época ganadora de Vélez fue única.

¿Cuándo viajan a Qatar y cómo es ese mito de que al final no es tan costoso?

-Volamos el 17 de noviembre y vamos a recorrer un poco todo el mundo porque encontrar los pasajes más baratos también implica hacer más escalas, son así las reglas de juego. Llegaremos a Doha el 21, el día que empieza el Mundial, pero las escalas son todas de día, así que vamos a recorrer un poco Múnich, París, Toronto, y el 21 a la mañana llegaremos.

¿Te dijeron algo en tu trabajo sobre esos días que no vas a estar?

-Para nada. Saben lo que me gusta el fútbol, ya saben que me voy. Mirá, a Brasil 2014 también pude haber ido con mi viejo, pero no pude porque recién empezaba a trabajar y no podía irme, pero fui a Rusia y ahora me voy a Qatar y no hay drama con eso.

¿Hasta cuándo tienen prevista la estadía en Qatar?

-Tengo fecha de regreso el 13 de diciembre, que es el día de la primera semifinal, pero si Argentina llega a estar en la final, nos quedamos, ya está hablado. Por el momento saqué hasta semis porque en Rusia había sacado hasta cuartos, quedamos afuera en octavos y después estar varios días en un lugar, con la gente volviéndose y con tristeza porque quedamos afuera, no estuvo bueno. Entonces no me quise arriesgar esta vez. En principio tenemos todo planificado para estar 20 días.

¿Ya tienen todo?

-Tenemos pasajes y hospedaje. Lo único que nos falta son las entradas y estamos tratando de tramitarlas, pendientes de los sorteos o de cualquier manera que podamos conseguirlas. Para Rusia las conseguí una semana antes, por eso no me preocupa tanto el tema, pero la verdad es que no paramos de buscar opciones para tenerlas cuanto antes.

¿Cuánto hace que están juntos con Lucas y cómo es compartir esa pasión futbolera?

-Estamos juntos hace dos años y medio. Él es super futbolero, vamos juntos a la cancha porque me acompaña a ver a Vélez aunque él es de River. Somos dos equipos compatibles así que cuando puedo también lo acompaño yo.

El regalo fue el sábado y él no lo podía creer. ¿Cómo es hoy, que ya pasaron varios días del impacto?

-Jajaja. Me sigue diciendo que cómo me animé. No lo podía creer en su momento y todavía le cuesta un poco. De todas formas, yo creo que todos los días le digo que lo que va a vivir no se lo va a dar ni River ni nadie, solo la Selección.

Y vos ni dudaste. Es un regalo costoso...

-Es que la vida es una, hay que vivirla. Cuando mirás para el costado te das cuenta de todas las desgracias, entonces por qué no hacer lo que uno quiere. Tal vez endeudarse un poco o no, hacer un plan de ahorro, tratando de conseguir la plata donde se pueda, pero hay que viajar, no hay que perderse la oportunidad. Tenga el trabajo que tenga o en la situación que se encuentre la persona, queriendo viajar a 200 kilómetros o al otro lado del mundo, la vida es compartir momentos, creo que de eso se trata.

¿De dónde viene esa manera de pensar?

-Ni idea, pero estpoy convencida de que de la vida no nos llevamos nada, así que cuando más uno pueda disfrutar, no importa la plata, sino el momento.

¿Un sueño en Qatar 2022?

-Primero quiero conseguir las entradas, estoy segura que lo conseguiremos, me gustaría conocer a Messi pero el sueño de todo hincha de la Selección creo yo que es conocer a cualquier jugador por lo que generan. Ojalá que el 18 de diciembre podamos festejar como fue con la Copa América, porque el sueño de todos es volver de allá con las manos llenas.

¿A partir del boom de tu video, vas a seguir haciendo contenido?

-Sí, pensamos en contar nuestra experiencia. Incluso desde ahora, buscando precios, ofertas, promociones. Orientando a la gente sobre cómo y donde comprar o cómo hacer. Soy una persona súper proactiva, me encanta ayudar, me encantan las experiencias y poder compartir lo vivido. Este mes me recibo en Márketing y me especializo en redes, así que mi idea es desmitificar todas esas cifras de las que se hablan, 10 mil, 15 mil dólares o más para viajar. Con inteligencia y estando atentos, se puede ir al Mundial por 4 mil dólares.