Había dejado “La Voz Argentina” porque tuvo Covid y volvió

El miércoles por la noche la presentación de un participante tomó por sorpresa a todos los presentes en el estudio de La Voz Argentina, y también a la audiencia. Segundos después de que Hugo Ruiz Romero empezara a cantar, las sillas de los jurados se dieron vuelta sin que ninguno tuviera que apretar el botón para batallar por sumarlo a su equipo. Luego de su interpretación, Lali Espósito explicó los motivos por los que esta vez no se trató de una audición a ciegas, y la invadió la emoción cuando contó el difícil momento que vivió el concursante.

Romero eligió la canción “Tonada de un viejo amor”, la misma que había entonado en julio de 2021, durante la temporada anterior del reality de talentos de Telefe. Ni bien terminó, recibió un cálido aplauso del público, y al notar que muchos estaban desconcertados, Lali tomó la palabra. “Es muy emocionante que Hugo esté acá, realmente es un momento especial este, y veo que están todos un poco sorprendidos así que les cuento que Hugo estaba en La Voz, pasó está instancia y por eso está iluminado mi team, porque yo lo había elegido, me había dado vuelta en su momento”, aclaró.

La razón por la que dejó el reality

Conmovida, la cantante se acercó al participante para darle nuevamente la bienvenida y reveló: “Él no pudo seguir en el programa después de haber sido elegido porque tuvo covid”. En el backstage Hugo le contó a Marley que luego de dar positivo tuvo síntomas leves hasta que el cuadro empezó a complicarse. “Fui empeorando hasta que caí internado y no pude seguir porque estuve en terapia intermedia con asistencia de oxígeno; me llevó mucho tiempo recuperarme, prácticamente siete meses y para la parte vocal aún un poco más.

La actriz empatizó con lo que le sucedió y remarcó la tenacidad de Hugo para rehabilitar la voz a través de fisioterapia y ejercicios. “Cuando uno canta, la respiración, los pulmones, es tremendo, y este es un bicho que te puede quitar lo más preciado de tu vida, así que tiene el doble de mérito que estés acá, porque encima la rompiste cantando, digámoslo”, sostuvo Lali. También Soledad Pastorutti celebró su regreso: “Hay que volver a felicitarlo porque la seguís peleando, confiando en vos, después de todo lo que pasaste”.

“Siento que después de tu mala experiencia la vas a pasar el doble de mejor de lo que la hubieras pasado. Lo vas a disfrutar cada vez que estés en este escenario”, auguró la autora de “Disciplina”. Contento por la oportunidad, Hugo coincidió y aseguró que cree en que “el destino siempre es misterioso” y lo llevó de nuevo hasta el programa. En este sentido, la jurado extendió su gratitud por la forma en que se resolvió su caso particular: “Quiero darle un aplauso a la producción de este programa porque pensaron en Hugo, no les dio igual, entre tanto participante y tanto talento ellos quedaron aferrados a tu historia, sabiendo que si te podían dar la posibilidad te la iban a dar, y eso habla muy bien de la gente de este programa y de este canal”.

“También quiero mandarle un beso a todas las familias que han perdido a sus familiares por este covid maldito y sobre todo a la gente de la salud que le puso el pecho y se lo sigue poniendo”, concluyó Lali. En el detrás de escena cerró el emotivo momento con una reflexión: “Para mi él es un ejemplo de tanta gente que la ha pasado mal en esta pandemia, y está demostrandole a un país entero la segunda oportunidad que le dio la vida, porque había sido elegido porque tenía talento y sobre todo porque ahora sí van a disfrutar de la voz hermosa que tiene para mostrar”.

Fuente: TELESHOW