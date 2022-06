Tiziano Gravier habló por primera vez después de la golpiza

Tiziano Gravier, el joven de 20 años que fue atacado en Rosario por dos malhechores que le fracturaron la mandíbula, lanzó un mensaje para sus atacante y pidió que se investigue su causa “al pie de la letra” según la Justicia.

El mensaje de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza



“Yo a ellos no les diría nada. No tengo nada para hablar. Lo charlamos mucho acá en casa. Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia”, comenzó su testimonio el joven que fue hospitalizado de urgencia.

“Que sea un mensaje claro de que si pasa esto, hay consecuencias. No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada”, resaltó en diálogo con Revista Caras.

Por último, el joven de 20 años mencionó: “Entiendo al padre de uno de los agresores que pidió perdón por lo que hizo su hijo, pero una cosa no quita a la otra. El señor puede estar recontra arrepentido, pero las cosas tienen sus consecuencias y esto se tiene que aprender”.

Este miércoles, Tiziano Gravier fue nuevamente operado tras encontrarle una fisura de alveolo dentario. Los médicos resolvieron intervenir y colocar una placa de titanio.

A través de sus redes sociales, Valeria Mazza agradeció a todos sus seguidores la fuerza que le enviaron a su cuenta personal. “Gracias. Por los mensajes, los rezos, la buena onda, nos sentimos muy acompañados. Tizi se está recuperando bien”, escribió empresaria argentina.

Tiziano Gravier fue agredido por dos jóvenes a la salida de un boliche de Rosario. “Hoy esperemos que la operación salga bien. Lo operan a las 12 en el Austral de nuevo. Tenía una fractura expuesta con un pequeño desplazamiento. Apareció una fisura sobre uno de los dientes”, mencionó este miércoles su papá, Alejandro Gravier.

Fuente: Radio Mitre