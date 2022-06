Incomodidad en vivo: el exabrupto al aire de un sonidista

La televisión en vivo tiene sus riesgos. Es que allí no se puede editar nada y, cualquier inconveniente que suceda, se debe resolver en el momento. Sin embargo, muchas veces las cuestiones técnicas juegan una mala pasada y los conductores se ven envueltos en una situación incómoda. Así sucedió el martes por la noche en el pase entre los programas La Noche de Canal 26, que conduce Sol Pérez y Sebastián Dumont, y PM Noticias, ciclo que lleva adelante Gustavo Mura y Javier García.

Todo comenzó mientras los conductores de ambos envíos estaban conversando sobre el impacto que tiene al invasión rusa en Ucrania en la crisis alimentaria que afecta hoy al mundo. Entonces, justo cuando Mura estaba dando su punto de vista, comenzaron a escucharse voces detrás de cámara. “Tengo un ruido que me está molestando”, acotó el periodista, pero de todas formas siguió con el tema en cuestión. Sin embargo, los problemas con el sonido continuaron, y ya se empezaron a escuchar ruidos muy molestos en los micrófonos.

En tanto, García tomó la palabra para seguir con el debate, pero las voces de fondo continuaban y ya se hacía difícil seguir para los conductores. “A ver si podemos cerrar el retorno”, señaló Dumont. A lo que Pérez coincidió: “Sí, se está complicando bastante”. Pero en ese momento, el clima se volvió más tenso cuando Mura apuntó directamente contra el encargado del sonido: “Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención”. Inmediatamente, el trabajador reaccionó furioso: “¡Con...de tu madre! ¡No soy yo!”.

Tratando de disimular la incomodidad, los cuatro periodistas trataron de seguir el hilo de la conversación, aunque los ruidos no cesaban. De todas maneras, Dumont continuó hablando, pero se veía que Mura hacía señas para que le arreglen el sonido. “Ya lo cerré, estaba abierto el micrófono del negro este, que entraba por arriba”, se escuchó decir a un hombre detrás de cámara, mientras Sebastián intentaba concretar su opinión al aire.

“Te juro que trato de seguirte, pero no puedo. Me resulta bastante difícil. No sé si alguno lo siguió y le puede responder”, admitió Gustavo, tratando de buscar ayuda en sus colegas para poder seguir adelante con el pase entre los programas. Entonces, García tomó la palabra, pero las quejas detrás continuaban. “¿De qué está hablando este chabón?”, se oyó. Finalmente, Sol tomó la palabra y dio el pie a que Dumont también se explaye sobre la crisis humanitaria. En un momento, las voces se dejaron de escuchar y Mura también pudo intervenir. “Bueno, los dejamos con el programa y con toda la información que tienen, que sabemos que es mucha hasta las 24 horas”, se despidió Dumont. Y Sol cerró: “Muy buenas noches”. Entonces, Moura continuó con la apertura de su ciclo, sin hacer mención al inconveniente técnico.

Caso similar

No es la primera vez que sucede un inconveniente similar en un programa en vivo. Por caso, a fines de mayo, Denise Dumas no sabía que tenía su micrófono prendido y habló sobre el encuentro íntimo de dos actores. Cuando parecía que todo transcurría con normalidad, y mientras se veía la barrida de Flor de Equipo –como se conoce popularmente al logo y la cortina musical- se escuchó la voz de la conductora pero no saludó a los televidentes sino que parecía no saber que ya estaba al aire.

Si bien su micrófono aparecía encendido, no hizo alusión ni dio comienzo al magazine. Lo primero que se oyó de su boca fue el nombre de Paola Miranda, la vedette ecuatoriana que triunfó durante su paso en la Argentina como participante de las ediciones del Bailando. De fondo se escuchaba “Te voy a hacer el amor”, el tema que interpretó Miranda y por eso Denise la trajo a la conversación con sus compañeros de equipo. Y quiso hacer referencia a quién era la artista. “Toda la época de Santiago Bal que se garch... a Ailén, a coso...”, afirmó todavía sin notar que estaba al aire.

