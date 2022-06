Abuso en la escuela: "La niña no miente pero él no fue"

La familia de Fernando Zelarayán, el kiosquero acusado de abusar de una niña de ocho años en la escuela Obispo Molina habló por primera vez. Fueron ellos quienes pidieron hablar con Los Primeros y han asegurado que el sujeto no estaba en la escuela el día del presunto abuso

"Él no es dueño del quiosco y no es habitué del mismo. Iba eventualmente. Él estaba en la dirección de Tránsito de Las Talitas realizando su licencia de conducir al momento en el que ocurrió el hecho del que se lo acusa", comentaron.

Además, el municipio de Las Talitas reafirmó esta postura con un escrito que fue presentado a la justicia que investiga la causa. Aseguran que también hay un testigo que declara haber visto al acusado en la dirección de Tránsito.

También afirman que hay declaraciones contradictorias de las docentes de la escuela.

"No decimos que la niña miente. Solamente afirmamos que el señor Zelarayán no fue", contaron.

Mientras tanto, Zelarayán aún permanece detenido.

Mirá la nota completa

Los hechos

Un aberrante caso de presunto abuso sexual conmocionó a los vecinos de San Miguel de Tucumán a inicio de mayo.

Una madre denunció al kiosquero de la escuela donde asiste su hija por abusar sexualmente de la pequeña de 8 años, en el baño de la institución de nivel inicial, Obispo José Agustín Molina (Crisóstomo Álvarez 334). "La fuimos a buscar a mi nena como todos los días, a las seis de la tarde de la escuela Obispo Molina, y ella me comentó que le habían regalado un chupetín. Iba pasando el tiempo y a mi me daba vueltas ese chupetín, de qué manera, por qué y para qué le reglaron. Después la saque a dar una vuelta, porque ya la veía rara y ahí se quebró en llanto. Empezó a llorar a llorar y me empezó a contar: 'mamá, me pasó algo grave en la escuela'".

Y continuó el relato desgarrador: "Me contó que el kiosquero la engañó con un chupetín y la llevó al baño de nenas. La agarró de sus bracitos, la acercó a la pared, comenzó a manosearla, le bajó la bombachita y empezó a introducirle todos sus dedos, a lastimarla, a taparle la boca, mientras él se masturbaba. Cuando mi hija me termina de contar, yo llamo a la seño para contarle y ella me decía que imposible, como que era un hombre correcto".

En ese momento, la mujer cuenta que fue rápidamente a denunciarlo en la comisaría, pero que no lo permitieron que le haga los exámenes correspondientes en ese momento. "Llamé a la fiscalía y me dijeron que tenía que obligarlos para que me hagan ya el pedido. Entonces nos fuimos y le hicimos todos los estudios ginecológicos a la nena. Al otro día nos dieron todos los resultados y sí había sido dañada y muy abusada", detalló

Respecto al hombre que habría realizado estas acciones, la madre de la pequeña detalla: "Atiende el kiosco hace mucho tiempo en esta escuela y en otra también. Viene él con la esposa y las hijas a atender el kiosco. Hice un grupo de Whatsapp donde se unieron muchas mamás y parece que también abusó de otra menor, pero que no fueron lesiones graves. El nombre es Fernando Daniel Zelarayán, de 51 años".

Acciones del Ministerio de Educación

• Dispuso el apartamiento de sus funciones, de manera preventiva, a la directora del establecimiento educativo, hasta tanto se sustancien las investigaciones internas pertinentes.

• Intimó a que, a la brevedad, los concesionarios de kioscos y cantinas escolares, y sus dependientes, actualicen la documentación requerida por la normativa vigente: Certificado de Buena Conducta y Certificado de Reincidencia.

• Instruyó a profundizar a las áreas ministeriales competentes, para el apoyo legal, contención psicológica y pedagógica, de todos los actores de la comunidad educativa.

• Solicitó a la autoridad judicial competente, la actuación con celeridad para el pronto esclarecimiento del caso, por el bienestar de la víctima, su familia y toda comunidad educativa de la Escuela Obispo Molina.