Camilo confesó que Evaluna se comió la placenta tras el parto

Camilo y Evaluna disfrutan de su reciente paternidad. La famosa pareja de cantantes dio la bienvenida en abril a su hija Índigo. La mamá se puso de parto, a petición propia, en su casa, rodeada de su familia y con su esposo muy cerca. Una decisión que a Ricardo Montaner, padre de Evaluna, le generó algo de inquietud por si esto podía poner en peligro la salud de su hija y la de su criatura.

"El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro", ha contado recientemente el orgulloso abuelo.

La pareja dispuso de todo lo necesario para tener a su bebé en casa y en una piscina hinchable. En las imágenes compartidas del feliz momento pudimos ver a Camilo dentro incluso de la propia piscina apoyando a su mujer en los momentos más complicados del parto.

El propio Camilo ha revelado otro aspecto de aquel día que no se sabía hasta ahora. En una entrevista en televisión, el cantante colombiano ha asegurado que su mujer se comió la placenta del bebé.

"A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió", ha confesado. Una experiencia que, en todo caso, no debió de agradar mucho a Evaluna porque Camilo reprodujo la cara de pocos animos que su chica puso mientras se la estaba comiendo. "Lo que es una cara de fascinación", ha dicho.

La moda de comerse la placenta

Kim Kardashian ya compartió con orgullo en 2017 que había ingerido la placenta de su segundo embarazo en píldoras, un proceso de encapsulado a baja temperatura que le costó unos 250 dólares. También se dijo en su momento que Tom Cruise no sólo se había comido la placenta de su hijo sino también el cordón umbilical, algo desmentido por él mismo poco después.

Pero, ¿es saludable comerse la placenta de un bebé? Según una investigación, publicada en American Journal of Obstetrics and Gynecology, no se ha encontrado ninguna evidencia científica sobre los beneficios de comerse la placenta. Ni es una fuente de hierro ni ayuda a superar la depresión post-parto. Tampoco que aumentara los niveles de energía, la lactancia materna, el vínculo madre-hijo o la elasticidad de la piel.

The New York Times remarcó en un reportaje que las placentas suelen estar colonizadas por bacterias. "Muchas están infectadas. Como regla general, es mejor no comer algo que tal vez esté atestado de bacterias, sobre todo si muchas de ellas pueden ser patogénicas", explicaba el diario norteamericano.

Ojalá Evaluna pronto dé una entrevista y pueda contar cómo fue la experiencia de comerse la placenta de su hija Índigo y si lo volverá a repetir en futuros partos.