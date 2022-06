El desconsuelo de Peña por la muerte de Julieta Vallina

Este martes, el ambiente artístico amaneció con la triste noticia de la muerte de la actriz Julieta Vallina. Tenía 50 años, una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Y hubo un gran dolor entre sus colegas que le dedicaron afectuosos saludos en sus redes sociales. Una de las más conmovidas fue Florencia Peña, quien había compartido escenario con ella en 2017 en la obra Los vecinos de Arriba, con Diego Peretti y Rafael Ferro.

Por este motivo, la conductora eligió arrancar su programa La p... ama de manera diferente. Lejos de la energía musical y el humor que caracteriza su ciclo en América, optó por un respetuoso silencio. A su derecha, en el portarretrato, la acompañaba el rostro de Julieta “Una amiga muy querida que partió anoche de una manera muy rápida que no nos permitió procesar”, contó para quien no estuviera en tema. Y explicó por qué había elegido este comienzo: “No podía empezar el programa si no les contaba cómo estoy. A veces el show no debe continuar, es mejor ser honesto, hablar con el corazón. Los que hacemos humor sabemos que nos sana y nos salva. Pero también necesita tiempo para entender”, señaló.

El recuerdo de la actriz

Después de esta introducción, nombró por primera vez a su amiga. “Julieta Vallina fue una gran persona. Una hermosa, hermosa, hermosa mujer. Y una gran artista, que nos va a faltar”, contó entre lágrimas. “Tuve el placer de conocerla trabajando, nos hicimos muy amigas y compartimos un espacio que es sagrado, necesario que es el camarín. Ahí conocés de manera profunda a la gente”, señaló. Y relató su experiencia en El vecino de arriba , junto a Diego Peretti y Rafael Ferro, donde volvió a trabajar con la actriz de la que se hizo amiga.

“Yo estaba embarazada de mi tercer hijo, Felipe. Esa comedia que nos tenia a los cuatro en escena casi dos horas y nos hizo felices arriba y abajo”, evocó, mientras la pantalla mostraba imágenes de la obra. “Compartimos charlas muy profundas, ella era una mujer muy honesta, hermosa, sincera, frágil y a la vez fuerte”, añadió.

Conteniendo las emociones como podía, Florencia siguió recordando a su fiel amiga. “Quiero abrazar mucho a su familia. A su hija, a sus padres, a sus hermanos”, señaló. E invitó a una reflexión: “Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente te deja un vacío y la necesidad de repensar algunas cosas. A veces vamos tan rápido y tenemos poco tiempo para lo importante, que es conectar con aquellas personas que te hacen bien. Porque no tiene sentido pasar por esta existencia sin dejar algo, sin hacer bien, sin tocar a alguien con tu magia. Y ella nos tocó. Y a mí me deja, además de esta profunda tristeza que tengo e iré acomodando porque la vida sigue, un profundo agradecimiento que haya sido parte de mi vida personal. Mujeres así no abundan”.

Antes de dedicarle una emotiva canción -la versión de “Mi amigo fiel”, de la película Toy Story-, la conductora continuó hablando de Julieta. “Mucha gente no sabía que ella estaba enferma, y siempre genera mucha tristeza ver a alguien que tenia la vida por delante que se vaya tan pronto”, dijo. Y luego buscó apoyarse en sus compañeros, Diego Ramos, Señorita Bimbo y Dan Breitman: “Vamos a hacer el programa que sabemos. Yo elegí que la vida me iba a atravesar siempre, no soy tibia en eso. Necesito que eso me suceda y no quería hacer como que nada pasaba”.

