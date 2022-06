Darío Barassi se enfrentó con una seguidora

Darío Barassi es uno de los conductores más divertidos de la pantalla chica y le agrega su cuota de humor en el ciclo de entretenimientos 100 argentinos dicen (El Trece). En esta oportunidad, el abogado fue noticia por un divertido ida y vuelta que tuvo con una de sus seguidoras en Twitter.

“Naaaaaaa pará pará, salí a caminar y a la vuelta del departamento estaba el gordo Barassi cenando. Lo vi y con una sonrisota lo saludé muy emocionada, y me levantó la mano no más, y con alta cara de culo. LA decepción”, aseguró una joven, sorprendida por el comportamiento del presentador televisivo. Darío leyó el comentario de esta seguidora y decidió contestarle con mucho humor: “Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa”.

Nada q me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa. 😃😃😃😃 https://t.co/kGZ99i0xhf — dario barassi (@dariobarassi) June 14, 2022

En la red social, comenzó un debate respecto a si estaba bien o mal la actitud del humorista. “Estaba cenando con su familia o en una reunión, no es payaso de nadie. La educación se la pasan por el c... ustedes”, opinó una persona. Mientras que otra persona dijo: “Una sonrisa no cuesta nada che, sobre todo cuando regalas risas en un programa”.

Una persona manifestó: “Que mal che... @dariobarassi la próxima dejá de comer, cortá la reunión familiar o laboral, te levantas y vas a donde este la persona que te saluda. La abrazás, te sacás una foto, hacés una history y le das plata. Dale media pilaaa te debes a tus seguidores”. Y otro usuario agregó: “Es así siempre no sé de que te asombrás. Desagradable. La tele hace un personaje sino no vende, no factura, no sirve, no nada”.

Su intercambio con Roccuzzo

Por otra parte, Darío había revelado en su programa un divertido chat que mantuvo con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Todo comenzó cuando una participante estaba jugando por “dinero rápido”, el juego en el que cada concursante debe responder cinco preguntas de diferentes temas en tan solo 20 segundos. La última de ellas desafiaba a elegir un deporte que tuviera dos sílabas. “Bien argento”, la ayudó Barassi. Pero la mujer contestó: “Hockey”, algo que lo indignó. “Sí, somos un país ´hockista´...¡Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero!”, exclamó. Y agregó, divertido: “Aparte nos mira Messi, Antonela, perdoname, hija. Dejá de seguirme si querés”.

Ese comentario dio pie a la desopilante anécdota con la empresaria. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”. Y detalló: Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.

Acto seguido, con una particular voz, imitó el audio que le envió a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro: “´Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, y ella me pone ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo´”. “Me das vergüenza”, se escuchó decir a una de las productoras del programa de El Trece. A lo que el anfitrión contestó: “Un bol...yo también me di vergüenza. Porque yo soy cero cholulo, pero bueno”.

