El testimonio de Soledad Aquino a un año del trasplante

El 10 de junio de 2021, Soledad Aquino, recibió un trasplante de hígado luego de haber estado casi tres meses internada en el Sanatorio de la Trinidad. Fueron días de angustia y temores para la exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, que transitó el antes y el después junto a sus afectos en medio de la incertidumbre de saber si iba a salir con vida.

Afortunadamente todo salió de la mejor manera y un año después, Mica y Cande recordaron en sus aquellos días con el alivio de la distancia y el mejor de los resultados. Incluso trascendió un video de su padre, muy presente por aquellos días con su pareja de entonces, Guillermina Valdés, cantando en la habitación del hospital. Y ahora la que habló fue la propia Soledad en Intrusos, donde contó cómo vivió aquellos días y se mostró alegre con su recuperación y los planes a futuro.

“Me sentí vulnerable, con mucho dolor físico. Es difícil que tu órgano se adapte a una información nueva”, contó Soledad sobre aquellos días transitados en el Sanatorio de la Trinidad. Y si bien reconoció que su estado actual es “bárbaro”, se preguntó a la distancia: “¿Cómo pude pasar eso? ¿Cómo estoy viva con todo lo que pasé?”.

Agradecimiento

Durante su testimonio en el programa que conduce Flor de la V en América, Soledad agradeció a quienes la acompañaron de manera incondicional. “Las chicas han sufrido muchísimo. Estuvieron conmigo permanentemente, hablaban con los médicos y a Mica por ser la mayor le tocaba firmar lo que me iban a hacer. Fueron muy compañeras y divinas”, señaló con emoción y orgullo. Y contó que recibió apoyo de diversos tipos y creencias: “Mi dormitorio parecía un santuario. Me habían llevado una virgen, estampitas y yo tenía piedras de cuarzo que es en lo que creo yo, la energía”, reveló.

Sobre la operación en sí contó que había sentido “mucho miedo” y se refirió a las sensaciones ambiguas que sintió cuando recibió la noticia que había llegado la hora del trasplante. “Estaba entregada, tenía que pasar el momento. Me alimentaba bien, iba dos veces por semana al gimnasio, estaba bárbara, hasta que vino el medico y me ‘dijo llego el órgano’. Temblaba, precisaba dos días para prepararme”, reconoció, y contó sus primeras sensaciones al despertar, luego de haber tenido dos paros cardíacos que derivaron la intervención de los médicos. “Cuando me desperté era muy tarde, estaba muy dopada. Después vi a las chicas, a mis hermanas, a Marcelo, mis amigas. La verdad que volví a vivir”, señaló.

También contó que para darse fuerzas, pensaba en sus hijas. “Decía ‘no voy a dejar a las chicas, quiero ser abuela, ni loca me voy a ir’”. Y cuando les confesó sus ganas que le den un nieto, no tuvo tanta suerte por el momento. “Mica me dice ‘ando con dos chihuahuas, imaginate con un bebé'. Y yo le digo que un hijo es una alegría, te va a cambiar la vida”, afirmó. “A Mica la veo más cercana a ser mama, Cande es más viajera todavía”, evaluó, y se refirió a sus yernos: “Me llevo bárbaro, son espectaculares los dos”, dijo en relación al futbolista Lisandro López y al músico Coti Sorokin.

De buen semblante durante toda la entrevista, se refirió a cómo de a poco fue retomando sus actividades cotidianas. Retomó gimnasia y pilates, volvió a practicar equitación y lamentó que todavía no pueda reencontrarse con sus clases de flamenco. ”No encuentro nadie cerca de casa, porque no me quiero ir hasta el centro, pero estudie nueve años a full, tres veces por semana”. Agregó que a fin de mes viaja a México con su hija, que está viviendo allí acompañando la carrera de su novio. Y habló de la separación de Marcelo Tinelli: “Le mande un mensaje. Pero no se nada de la vida de él, no me meto. No sé como fue. Lo veo bien, lo mismo que ustedes. Lo veo en Instagram y lo veo contento, aferrado a Lolo”, cerró.

