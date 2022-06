Apps de rastreo de celulares: antídoto contra la inseguridad

La forma en que los teléfonos móviles pasaron de ser una novedad a convertirse en casi una extensión de nuestro brazo, es sin dudas uno de los fenómenos más impresionantes de nuestro tiempo.

Tras haber evolucionado desde aquellos modelos incómodos, con poca autonomía, hasta los que, almacenando toda nuestra información sensible, caben en nuestros bolsillos, mochilas o bolsos, muchos de nosotros no podemos imaginar nuestra vida sin ellos.

A tal punto llega esta dependencia que hasta se acuñó un nombre para denominarla cuando se vuelve patológica: nomofobia es lo que experimentan quienes sufren más allá de lo normal al separarse de su celular.

Situaciones incómodas

Sin llegar a esos extremos, no hay dudas que cuando alguna razón no impide acceder al móvil, nos exponemos a situaciones incómodas, incluso peligrosas, al no poder controlar el manejo de los datos privados que le confiamos.

Claro que una cosa es olvidarlo en casa y otra muy distinta, extraviarlo. Mientras la primera implica sólo un retraso, la segunda alternativa tiene derivaciones mucho más traumáticas.

Por suerte, la tecnología que nos vincula tan estrechamente con los celulares, también nos ofrece herramientas para recuperarlo. Es bueno saber por ejemplo que si lo pierdo, puedo encontrar mi dispositivo por Facebook, utilizando aplicaciones fáciles de descargar y simples de manejar.

Herramientas útiles

Estas herramientas resultan especialmente útiles si tenemos en cuenta que, por su valor y su elevada demanda, los teléfonos celulares se han convertido en uno de los objetivos predilectos de los ladrones.

Ante este flagelo creciente, los sistemas de rastreo sirven como una suerte de red de seguridad, que nos permite movernos más tranquilos en lugares públicos.

Poder contar con ellas en cualquier contexto es otra ventaja, sobre todo si se tiene en cuenta que el peligro de perder el celular en manos de ladrones aumenta cuando se viaja, situación en la que, por razones lógicas, estamos más indefensos.

Proteger los afectos

Recuperar un equipo perdido no es la única utilidad que ofrecen las aplicaciones que, si bien nacieron con ese objetivo, también sirven para tener cerca a nuestros seres queridos, aún cuando estemos separados.

De seguro todos tenemos esa sensación de ansiedad y hasta temor, cuando nuestros hijos comienzan a experimentar la libertad de salir solos. Cuando eso pasa, rastrear celular ya no tiene una utilidad simplemente material.

Equipados con esta tecnología, es posible seguir los pasos de los chicos cuando van a la escuela, al club o a la salida con amigos, y prever su regreso a casa, para esperarlos en la parada del ómnibus o en la entrada al domicilio.

Por supuesto que esto implica que cualquier cambio brusco en la ruta habitual, puede ser advertido de inmediato, lo que abre la posibilidad de prevenir cualquier situación de inseguridad.

Así, puede decirse que en la medida en que dependemos cada vez más de los teléfonos móviles, las aplicaciones de rastreo de celulares son un complemento imprescindible, ya que ofrecen una forma simple y práctica de proteger nuestra información personal y, sobre todo, a nuestros seres queridos.