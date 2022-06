"Hay que avanzar en la aplicación de la ley de albinismo"

El legislador Federico Masso se reunió con representantes de la comunidad albina, entre ellos Eugenia Heit y Manuel Díaz Ledesma, integrante de "Albinos Tucumán Argentina" (ATA) , en el marco del "Día Provincial de la Sensibilización sobre Albinismo", contemplado en la ley 9319, ley de su autoría, aprobada por unanimidad en la Legislatura de Tucumán en 2019.

En este contexto el legislador Masso manifestó "Hoy realizamos un desayuno de trabajo en el marco del Día Provincial de la Sensibilización sobre Albinismo, a dos años de haber aprobado esta ley que amplia derechos para las personas con albinismo".

"Esta comunidad venía sufriendo no solo la discriminación sino también el no poder afrontar el día a día con todas las necesidades que tienen: estudios genéticos, cremas protectoras, anteojos especiales, etc. Finalmente a fines de 2019 logramos que se aprobará esta ley para que todas las personas con albinismo de la provincia estén protegidos"; agregó Masso.

Políticas públicas

En este sentido, el legislador de Libres del Sur expresó "Esta ley ha servido para que tucumanos y tucumanas con esta condición, sepan que hay un Estado que tiene la obligación de estar a la par de ellos. Además, hemos logrado que ese Estado inicie un trabajo importante respecto a saber cuantos tucumanos son albinos, para a partir de ahí poder generar las políticas públicas que sean necesarias".

Por su parte, Manuel Diaz Ledesma, representante de Albinos Tucumán Argentina (ATA), expresó "Aunque todavía hay mucho por hacer, ahora tenemos una ley a partir de la cual muchas cosas han mejorado. Siento que estamos más protegidos y somos más respetados. Todo esto se encuadra en algo que veníamos soñando, ser aceptados en la comunidad y ser uno más".

Para finalizar Masso añadió "Tenemos una población que espera soluciones de parte de la dirigencia política y debemos seguir trabajando fuerte para construir un lugar con igualdad y equidad para todos. Por eso hay que avanzar en la aplicación de la ley de albinismo e incluir a las personas albinas que a lo largo de la historia han sufrido discriminación y exclusión".