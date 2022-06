El precio de la nafta en Perú sigue en alza

Esta mañana muchos amanecieron cabizbajos, no solo por la derrota de Perú frente a Australia, sino al conocer que el precio del combustible en la capital sigue aumentando y no hay quién pueda frenar esto.

El noticiero de Latina, llegó hasta el distrito de Angamos en Miraflores, para conocer a qué precio se está cotizando la gasolina. Realmente lo que se conoció sorprendió a más de uno.

En este establecimiento se pudo observar que la gasolina de 97 cuesta el galón cerca de S/ 28.50, mientras que la del 95 está S/ 27.59. Otro monto que se pudo apreciar es que el combustible de 90 está 23 soles con 95 céntimos.

Los que más lamentan estos precios son los taxistas, quienes se ven en la obligación de aumentar sus tarifas o de tener que comprar cada día menos cantidad de este ustible. Otro sector que es golpeado por este incremento, son los padres que llevan a sus hijos al colegio o suelen utilizar sus autos para acudir a sus centros de labores.



Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, conversó con el medio Infobae para explicar los motivos por el cual la gasolina sigue en aumento y los cambios que podríamos esperar en el corto plazo.

Vásquez resaltó que el alza no solo se ha registrado en el Perú, sino también en varios otros países, entre los que se encuentra Estados Unidos. “Este contexto se da por el problema entre Rusia y Ucrania a partir de las sanciones de exportación de petróleo y gas que ha recibido”, dijo a este medio.

Siendo la gasolina un producto directamente del petróleo, los cambios en el precio de este último inevitablemente afectarán al primero. “Puede bajar en la medida que los países de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) inyecten más petróleo al mercado y compensen el bloqueo a Rusia”, resaltó Vásquez.

Si bien, hace poco el precio internacional del petróleo llegaba a US $105, ahora figura en US $120. Sin embargo, “este podría llegar hasta los US %150 si la cosa se pone peor. Ese precio ya lo vimos en el año 2008, cuando vino la crisis financiera. Por ello, los Estados Unidos están buscando que otros países petroleros compensen el bloqueo ruso”, mientras que el Perú han adoptado otras medidas.

De otro lado, se conoció que este 4 de julio los gremios que representan al sector transporte iniciarán un paro indefinido, ya que desde hace varios meses están a la espera que el gobierno baje estos precios, pero nada ha mitigado el duro golpe a la economía.

TAXIS COLECTIVOS

Los transportistas han manifestado su malestar porque Petroperú no estaría trasladando las variaciones en el precio internacional de los combustibles al cliente y que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles no está cumpliendo su función de mantener estable su precio.

Por su parte, Joaquín Rosas, presidente de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos (Fentac), afirmó que el precio de la gasolina se ha incrementado en más del doble de su valor inicial, afectando a este sector ya golpeado por el alza de la canasta básica familiar.

EL DATO:

A partir de este viernes 1 de julio solo se venderá en las estaciones y grifos dos tipos de combustible: premium y regular. El Poder Ejecutivo eliminó la clasificación por octanaje de las gasolinas con el fin de poder simplificar este mercado, y de ese modo beneficiar a miles de usuarios.

Así se agruparán los tipos de gasolina o gasohol:

- Gasolina Regular: comprende la gasolina de 84 y 90 octanos, y será de 91 octanos.

- Gasolina Premium: agrupa la gasolina de 98, 97 y 95 y tendrá la denominación de 96 octanos.