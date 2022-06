El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, después de casi un año volvió al living de Los Primeros TV y lo hizo para referirse a su gestión frente al municipio, con un ambicioso plan de obras públicas donde se destaca el próximo inicio de la remodelación del Mercado del Norte, pero inevitablemente gran parte de la entrevista estuvo centrada en las claras diferencias que mantiene con Osvaldo Jaldo, el vicegobernador de la provincia que está a cargo del Poder Ejecutivo.

Entre otros conceptos, Alfaro manifestó que "Jaldo no tiene la estatura política de un gobernador" y fue más allá al señalar que "tenemos un gobernador que cree que está en el tambo, que está con el látigo, que está en la Legislatura y está equivocado. Así no se maneja un Estado, con estas prácticas arcaicas, de extorsión y no está a la altura de las circunstancias".

La última polémica entre ambos, tiene su origen en la decisión del gobierno de la provincia de retirar de la Municipalidad la custodia de la policía provincial, aduciendo que había una deuda de 4 meses en el pago de los adicionales. Al respecto, Alfaro indicó que esto lo tomó por sorpresa y criticó a Jaldo pero además, indicó que decidieron contratar seguridad privada al tomar conocimiento de que el Tribunal de Cuentas observó a la Policía de la Provincia por un faltante de regularización de comprobantes de pago por 120 millones de pesos de los adicionales. "Yo cómplice de esto no voy a ser. Hay una falta de comprobantes y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas en una acordada del 1 de junio pasado", afirmó.

A su entender, "el mensaje de Jaldo es claro, el que paga en Tucumán tiene seguridad y el que no paga, no tiene seguridad. Los únicos que tienen seguridad en la provincia, son los funcionarios del oficialismo provincial, que tienen rodeadas sus casas de policías. Mi seguridad son los tres perritos que tengo".

Consultado sobre las imágenes de un vídeo de dirigentes de la oposición en Tucumán, donde discuten por el reparto de cargos, Alfaro señaló que "me da vergüenza ajena. Gracias a Dios que no participé de esa reunión, pero me da vergüenza ajena porque vemos esto en momentos en que no se sabe si llegas al mediodía, cuando no sabes si podés parar la olla o mandar tus chicos a la escuela, y cuando cada vez hay más jóvenes y niños revolvieron la basura en los contenedores buscando comida".

Alfaro manifestó que "la dirigencia política en general, como también la empresarial y la deportiva, no están a la altura de las circunstancias, viven en una burbuja, viven su microclima, cuando la realidad es otra".