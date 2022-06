Fardin habló de la reactivación del juicio contra Darthés

Recientemente, el juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, rechazó el recurso que presentó Juan Darthés para postergar el reinicio de las audiencias en el juicio que se está desarrollando en Brasil por la denuncia de abuso sexual presentada por Thelma Fardin. Ahora cabe esperar que se determine la fecha para continuar con el proceso y en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) Thelma expresó su satisfacción por la decisión judicial. “Afortunadamente se reactivó la causa y eso es un hecho histórico”, expresó Fardin, y agregó: “Estamos sorprendidas para bien que hayan recalculado y decidido que siguiéramos en la justicia federal que es lo que nosotras creíamos, estamos decidiendo fechas para las próximas audiencias y en breve un veredicto”, señaló.

Consultada sobre si la continuidad del juicio y la posible condena de Darthés iba a permitirle “sanar el corazón”, respondió. “Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”, expresó. Y dio más precisiones al respecto: “Después, creo que todos andamos por ahí no sé si con la herida pero con las cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices, no tengo una sola como todo el mundo. La cicatriz que dará y lo importante es todo lo que pude hacer poniendo en palabras mi dolor”, cerró.

Precisamente este lunes, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron imágenes de Darthés en Barra de Tijuca, uno de los más modernos, elegantes y espaciosos barrios de Río de Janeiro. El artista fue captado infraganti cuando estaba realizando tareas domésticas en el balcón del exclusivo edificio en el reside que está situado frente al mar.

Cobertura en Brasil

El periodista Wally Leiva está en Brasil, siguiendo los rastros de Juan desde la semana pasada: “Él está con toda su familia alojados en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. También tienen otra residencia en San Pablo. Están esperando que se reanude el juicio con Thelma Fardin”. Además señaló que el actor casi no sale de su departamento e incluso anda siempre “encapuchado” para que no lo reconozcan, ya que en la televisión de Brasil también contaron respecto a la batalla legal que lleva adelante Fardin.

La semana pasada, el periodista Damián Rojo publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen que le sacaron in fraganti a Juan en Río de Janeiro. “¡Me acaba de llegar esta foto! Fue sacada en este momento @darthesjuan1 con su esposa María del Carmen en #Barradetijuca, ¿rostros de preocupación? #lodejoatucriterio diría @Karijelinek”, escribió en la red social.

Thelma Fardin radicó la denuncia por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua durante 2009, en el marco de una gira de la tira Patito Feo. En ese momento, ella tenía 16 años. En 2019, ese país solicitó la apertura de un proceso penal por violación agravada contra Juan Darthés y, luego de varios meses, solicitó la detención y captura del actor que, para ese entonces, ya estaba prófugo en Brasil, su país de nacimiento.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: TELESHOW