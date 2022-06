Mick Jagger dio positivo en COVID-19 y reprogramó shows

Los Rolling Stones pospusieron el show de esta noche en Ámsterdam después de que el cantante Mick Jagger diera positivo en COVID-19, dijo la banda en un comunicado.

“Los Rolling Stones lamentan profundamente la cancelación de esta noche, pero la seguridad de la audiencia, los compañeros músicos y el equipo de gira tiene que tener prioridad”, contaron a sus fans.

Jagger, de 78 años, experimentó síntomas después de llegar al estadio de Ámsterdam. Representantes de Mojo Concerts, productora que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar la noticia a la audiencia, una hora y media antes de que comenzara el concierto.

“No puede cantar, no puede tocar”, dijo un locutor a los miles de fans. “No hay show esta noche”. Amsterdam iba a ser la cuarta parada en la gira europea “Stones Sixty”, luego de una aparición en Liverpool el jueves.

Los Rolling Stones arrancaron su gira europea con un impactante show en Madrid



Esta es un gira muy especial para la banda ya que celebra los 60 años de carrera. El primer show del tour europeo fue ante una multitud en Madrid, en el Wanda Metropolitano, que disfrutó de varios de sus clásicos.

El tour llegó después del exitoso tour “No Filter” durante la segunda mitad de 2021 por los Estados Unidos, con más de un 1 millón de entradas vendidas.

Un video de Charlie Watts en la pantalla gigante produjo la primera ovación de la noche. Después sonó el poderoso riff de guitarra de “Street Fighting Man” en el gran escenario. Luego llegarían “19th Nervous Breakdown”, “Sad Sad Sad”, “Tumbling Dice”.

La energía seguiría con “Out of Time”, una canción de 1966 que sonó por primera vez en vivo, “Beast of Burden”, elegida por el público, “You Can´t Always Get What You Want” y “Living in a Ghost Town”.

Temas históricos con algunos de los últimos años. Un setlist ajustado para los gustos de los seguidores. “Honky Tonk Women”, “Miss You”, “Midnight Rambler” y el eterno “Start Me Up” fueron otros de los temas cantados por todo el estadio.

Otros de los recitales de la banda en los últimos días fueron en Múnich y en Liverpool. En esta última, los Stones no tocban desde hacía 50 años.

El origen de los Rolling Stones





Mick Jagger y Keith Richards eran amigos de la infancia pero perdieron contacto, hasta un reencuentro casual en la estación de tren de Dartford en 1961, en las afueras de Londres, recordado hoy con una placa en el lugar. En ese momento, los jóvenes intercambiaron información musical.

Un año después debutaron en Londres, y en 1963, publicaron su primer tema, dando inicio a una carrera con más de 50 discos, entre grabaciones de estudio y en directo, millones de copias vendidas, y una larga lista de canciones clásicas del rock que no faltan en sus conciertos, como “Satisfaction”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Start Me Up”, o “Brown Sugar”.

