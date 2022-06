Inflación: “Hay gente que ya no tiene para comprar remedios”

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, Hugo Navarro, se refirió al impacto que tiene en los precios de los medicamentos la situación inflacionaria actual a la par que mostró la preocupación del sector por la realidad que palpan en los mostradores de las farmacias, ante la imposibilidad de mucha gente de acceder a los medicamentos ante los incrementos que se producen mes a mes.

El dirigente destacó que “es un problema el incremento de los precios de los medicamentos porque viene siendo una tendencia constante entre un 5 y 6% mensual y nos genera un gran problema tanto a las farmacias como a la seguridad social en su conjunto”, señaló el farmacéutico.

A su vez, afirmó que en el sector, “la verdad que estamos muy preocupados por el acceso al medicamento por parte de la población, esperemos que esta situación se revierta porque la verdad que es una situación crítica para el sector”.

En tanto, al ser consultado respecto de si en los mostradores de las farmacias en este contexto inflacionario, notan que hay gente que no llega a cubrir los precios de los remedios, indicó que “sí, desgraciadamente eso es una realidad”. Puntualizó que “hay un grupo, un sector de gente que no tiene acceso a la seguridad social y que no cuenta con los medios suficientes para poder acceder a los medicamentos”.

En este sentido, destacó que “la verdad que es una preocupación diaria y una decepción también como profesionales el no poder de alguna manera posibilitar el acceso a los medicamentos en este sector, en este grupo de gente”.

Inflación por rubro y región

En el último informe del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril –el de mayo se informará hoy- la inflación general fue de 6%. Pero el rubro Salud fue el tercero con mayor alza de un total de 12 rubros y arrojó un 6,4%. Con respecto a diciembre, en abril el rubro Salud donde están incluídos los medicamentos, acumuló un alza de 20%.

Pero en la medición interanual abril/ abril, el alza fue de 58,5% aunque un poco menos en el Noa: 56%. Cabe destacar que un relevamiento realizado a inicios de este mes en farmacias del medio sobre los valores de los remedios que se recetan para tratar afecciones estacionales y también aquellos que se prescriben para tratar enfermedades crónicas como la diabetes o para el control de la presión arterial, registraron en el inicio de junio, un alza promedio del 6% pero que en algunos casos llega hasta el 7%, en coincidencia con lo señalado desde el Colegio de Farmacéuticos.

