Carrió aseguró que Manzur será denunciado por enriquecimiento ilícito

Elisa "Lilita" Carrió pasó por Tucumán en el marco de una gira que inició hace dos semanas por el norte argentino. La dirigente de Juntos por el Cambio visitó las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy y este martes partirá desde el Jardín de la República hacia Santa Fe.

Su rol en los comicios del próximo año será muy distinto al que nos tuvo acostumbrados, participando casi siempre como una de las candidatas de mayor proyección. Hoy su lugar es distinto. “Estoy tratando de ayudar a mantener la unidad y a que el año que viene puedan haber elecciones libres, abiertas y disputadas en la interna. Acompañaremos a la candidata o al candidato que surja electo”, afirma, y se detiene en la importancia de mantener la unidad. Es consultada sobre el tema, si peligra esa unión, y es tajante: “no, la unidad está garantizada”.

“Así que acá estamos... Tratando de evitar rispideces. Sobre todo debates públicos innecesarios entre nosotros que no forman parte de una realidad concreta”, añade.

Su experiencia política, por otro lado, le sugiere que no es momento para hablar de posibles candidatos, sino de los problemas importantes que hoy atraviesa el país. Y se refiere al de Alberto Fernández como “un Gobierno que no existe en los hechos”, y es por eso que considera como el principal objetivo que el Presidente termine su mandato. “Que termine y que haya elecciones libres y disputadas, que exista la boleta única y que se trabaje en los programas de gobierno”, enfatiza.

“El hombre que más me persiguió políticamente fue Alberto Fernández. Ahora yo no personalizo, una buena república soporta hasta los peores presidentes. Si una buena república lo hace quiere decir que la continuidad histórica se garantiza y eso permite que nuevas generaciones formadas gobiernen el país, cualquiera sea el partido”, explica.

En Tucumán

A la hora de hablar sobre la política provincial Carrió se acuerda antes que nada de un solo nombre: Juan Manzur. “Tienen un tucumano en la jefatura de Gabinete que nunca va a poder justificar su patrimonio. Nunca vi un tipo tan enriquecido públicamente, que empezó siendo empleado en el conurbano bonaerense. Es una cosa impresionante. Vamos a presentar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manzur”, cuenta.

“No puedo explicar mucho porque esto lo hace el organismo de investigación de nuestro partido, pero vi la cantidad de sociedades en las que está involucrado y por lo menos son 300”, indica. Sostiene, además, que la sociedad de Tucumán “lo premia por ser corrupto”.

Modas que matan

En la política argentina irrumpió un fenómeno que creció exponencialmente en los últimos tres o cuatro años: los ideales libertarios, representados por el diputado Javier Milei. “Hay modas que matan”, interrumpe antes de que siquiera se lo nombre.

“Hay modas que matan -insiste-. Yo no tengo problemas con el chico, que no es tan chico porque tiene 50 años, pero la verdad es que en el razonamiento del anarcocapitalismo de él (que no es de Von Hayek ni de Mises porque ellos hablan del Estado y de la ley como una seguranza) podemos hacer lo que queremos, el derecho al goce ilimitado, por eso la juventud lo sigue. Si querés violar violá, si querés robar robá, si querés vender tus organos vendé, y ahí es donde te vas directo al genocidio. ¿Porque qué es la venta de organos? Es una ignominia humanista. Es que los órganos sanos de los pobres de Argentina sean vendidos por chirolas a los ricos que necesitan trasplante”, explica para resumir su idea.

La Corte y Cristina

Carrió es consultada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la propuesta de que esté conformada por 25 miembros, algo que rechaza contundentemente. Y, apenas responde, aprovecha para hablar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La Corte de 25 miembros es una locura. La pobre Cristina está desesperada. El proyecto además de inútil es de una ignorancia... Bueno ella siempre fue ignorante”, dice.

“Lo que pasa es que habla con autoridad de cosas que no sabe. Hablar bien y de corrido no es tener conocimiento. Los grandes sabios no hablaban, eso sí es tener conocimiento”, agrega.

Por último niega resentimientos y describe lo que piensa de ella: “tuve que denunciar porque la corrupción era enorme, pero lo cierto es que siento pena por ella porque no tiene amigas, no puede recorrer el país, no puede salir de su departamento, y no es fácil. No es fácil haberte hecho tanto daño a vos mismo. Ella no ha tenido inteligencia emocional para manejar su vida. La verdad es que no puedo tener ni rencor, y menos con sus hijos, que son víctimas de padres adictos al poder”.

Sin cargos

Elisa Carrió dice que se retiró de los cargos públicos, aunque sigue estrechamente ligada a la política. “Trabajo por una nueva generación, por eso fui la única que se retiró a los 62 años. A ver, me retire de los cargos, no de la responsabilidad y eso lo tienen que saber toda la nación”, explica.

“Soy la fracasada más exitosa del país”, considera de sí misma y no tarda en explicar la afirmación en pocas palabras: “lo soy porque he perdido elecciones pero sigo siendo una autoridad en la nación. Yo mantengo el poder sin cargos, no necesito cargos para mantener la autoridad”.

Fuente: La Gaceta