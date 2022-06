Cumbre minera mundial: Martín Guzmán no viajó a Canadá

A último momento, el ministro de Economía Martín Guzmán tuvo que bajarse de su participación presencial en la cumbre minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, y tendrá un papel de forma virtual, en un evento en el que tenía en agenda varias exposiciones ante inversores. La minería es uno de los sectores a los que el Gobierno apuesta como generadores de divisas, para lo que busca “adaptar” las regulaciones -principalmente cambiarias- de manera de favorecer este tipo de proyectos.

Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, la ausencia de Guzmán en Toronto estuvo relacionada a cuestiones operativas: los vuelos hacia Canadá sufrieron distintas cancelaciones a lo largo del fin de semana en varias aerolíneas, por lo que le resultó imposible estar presente a tiempo en esa ciudad norteamericana. La comitiva argentina estará integrada entonces por los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Minería, Fernanda Ávila.

Iba a ser la primera vez que la participación argentina en el la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), considerado la principal reunión sobre minería y exploración de minerales a nivel global, incluiría la visita de un ministro. El plan original era hasta hace pocos días que estuvieran presentes tanto Guzmán como el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien formó parte de los preparativos para la presentación argentina ante los inversores mineros en las últimas semanas. Por razones distintas, finalmente ninguno estará en Toronto.

La agenda se iniciará el lunes con un evento que los funcionarios del Gobierno llamaron Argentina Forum Day. Será en realidad una presentación externa a la feria del PDAC en un hotel del centro de Toronto. Esta actividad tenía prevista la presencia de Guzmán junto a la secretaria Fernanda Ávila, ejecutivos de la cámara argentina minera (CAEM) y los seis gobernadores que forman parte de la comitiva, que también pudieron viajar. Los mandatarios provinciales en Canadá son los de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Catamarca, Raúl Jalil; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Salta, Gustavo Sáenz y de Jujuy, Gerardo Morales.

Ese mismo día, en el marco ya de la exposición del PDAC, Ávila participará de otro panel organizado por Lundin Mining, que adquirió el año pasado la explotación de la mina de cobre y oro Josemaría, en San Juan. La delegación argentina tendrá actividades en Toronto hasta el miércoles.

El ministro de Economía menciona habitualmente a la minería como un sector con potencial para generar divisas, e incluso la nombró este martes durante su exposición ante la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA). La flexibilización de los controles de capitales para sectores generadores de divisas fue uno de los puntos que Guzmán señaló como parte de su agenda urgente ante la platea ejecutiva de AEA y ejemplificó con la nueva normativa cambiaria para las inversiones en energía y para la economía del conocimiento.

Al tratarse de un sector intensivo en inversiones, principalmente extranjeras y de largo plazo, la cuestión de los controles cambiarios no es menor. Aunque en el Poder Ejecutivo evitaban hablar por el momento explícitamente sobre si habrá una flexibilización como la que tuvo el sector de petróleo y gas. El Banco Central estima que la minería es uno de los rubros con mayores superávit de divisas en el entramado productivo.

Hace algunas semanas, el Ministerio de Desarrollo Productivo había anunciado la puesta en marcha del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en la Argentina (Siacam) y la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), ambas iniciativas inéditas, con participación de cámaras empresariales y sindicatos que conforman la actividad. La cámara minera apoyó la creación de ese ámbito de discusión y estimaron que la actividad podría implicar inversiones por USD 20.000 millones en los próximos diez años.

Según CAEM, la importancia de una mesa minera como la que se anunció radica en que la actividad es la industria productiva “más federal” ya que “se realiza en zonas alejadas de los centros productivos tradicionales”. Por otra parte, mencionaron otras ventajas, entre ellas que la cadena de valor del sector implica que el entre el 75% y 80% de sus compras se efectúan a proveedores nacionales, mayormente pymes.

Puestos de trabajo

Por otra parte, estimaron que la minería genera actualmente unos 83.000 puestos de trabajo, con altos salarios, que se vuelcan a las economías locales. “En 2021 fue uno de los tres únicos sectores productivos con balanza comercial positiva, generando entrada de divisas para el país”, explicaron en un comunicado.

De acuerdo a estimaciones oficiales, los rubros con más anuncios de inversión en los últimos dos años fueron hidrocarburos, con USD 13.084 millones; minería, con USD 12.885 millones y energías alternativas, con USD 9.380 millones, los tres sectores que suelen tener un importante componente de financiamiento desde empresas del exterior.

Algunos proyectos mineros en vistas a ser explotados próximamente, luego del acuerdo con el FMI -según fuentes oficiales-, son los de Josemaría (San Juan), por USD 4.200 millones, una ampliación de Veladero (San Juan), por USD 140 millones, la que anunció el grupo francés Eramet para extraer litio en Salta (USD 400 milones), la china Zijin Mining Group para la construcción de una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas (USD 380 millones), y en la mina de Cerro Vanguardia (Santa Cruz), por USD 170 millones hasta 2023.

Fuente: Infobae