Un argentino rompió un récord mundial: armó un cubo de 12 caras en segundos

El argentino Leandro Martín López rompió el récord mundial en Megaminx, un cubo de 12 caras, al completarlo en 29,27 segundos. El joven de 22 años desplazó al peruano Juan Pablo Huanqui, que lo había hecho en 30,39 segundos.

Martín es competidor profesional en la disciplina y venía con buenos récords en la previa de la competencia, que se desarrolló en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que organizó la Agrupación de SpeedCubing Argentino (A.S.C.A). “Desde hace un año, más o menos, que lo practico en mi casa y sabía que podía llegar a pasarlo”, le contó a TN.

Con esta actuación, se convirtió en el primer argentino en lograr un récord mundial dentro de la disciplina, y salió campeón en el torneo que se realizó en la UTN. Cabe destacar que Martín hizo el cubo en menos de 29,27 segundos, pero en el certamen se contabiliza un promedio de cinco intentos.

El speedcubing tiene diferentes categorías y López se dedicó a “Megaminx”, que consiste en armar un cubo de 12 caras en el menor tiempo posible. A cada torneo se puede inscribir cualquier persona que pague la cuota de ingreso, por lo tanto, compite contra personas de todo el mundo.

El torneo de este sábado tuvo tres rondas y cada competidor debió armar cinco cubos en cada una de ellas. Con solo 18 años, Martín logró el récord mundial en la segunda ronda y luego compitió en la final, que ganó.

Así festejaban los compañeros de Martín López junto a él, luego de conocer que logró el récord mundial.

El mes próximo debería competir en el campeonato sudamericano de Brasil, pero aún no está seguro porque no llega con el dinero. “Voy a intentar hacer un récord mundial, pero no tengo ningún pasaje porque no me alcanza la plata”, contó. Quienes quieran hacer una donación para que pueda viajar lo pueden hacer al siguiente CBU: 011004023000418957751.

Quién es el campeón mundial de Megaminx

Leandro Martín López nació en Buenos Aires, tiene 18 años, terminó la secundaria el año pasado y planea anotarse en Veterinaria. Se metió en el mundo de los cubos a los 12, y seis años después logró el récord mundial en Megaminx. “Empece buscando algo para competir y quería ver qué tan lejos podía llegar”, le dijo a TN.

El tutorial de Martín López sobre como armar un cubo de 12 caras en el menor tiempo posible.

“Investigué en internet y llegué a la organización mundial de las competencias. Pagás una cuota y te metés en la competencia. Tenés que completar un formulario de las categorías que querés participar y yo me metí en Megaminx”, agregó.

Como competidor profesional, Martín practica todos los días entre dos y tres horas. Así, contó cómo es su entrenamiento: “Todos los días armo al menos 50 cubos y si me divierte mucho hago hasta cansarme. Ahora me pongo más metas, pero armarlo me sigue divirtiendo como antes”.

El chico compite contra profesionales de todo el mundo, y en su categoría los mejores están en Singapur, Finlandia y Estados Unidos. Este sábado rompió el récord mundial, pero solo se llevó un diploma y una medalla.

¿Cómo se arma un cubo de 12 caras? Así lo explicó: “Voy armando de a pares. Veo una pieza y la junto con otra, las meto en su lugar. Hay una técnica que es armar una de color blanca, las esquinas y aristas blancas, y a partir de ahí armar el cubo completo”.