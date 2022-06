ITA Airways ya une Roma con Ezeiza cinco veces por semana

El primer vuelo de ITA Airways (ex Alitalia) que partió desde Fiumicino, arribó en Ezeiza el pasado 4 de junio. Fue operado con el nuevo Airbus A350, el primero para Italia y para la compañía, que es su nuevo Embajador en el mundo. De esta manera se retomó la conexión entre ambas capitales; el nuevo vuelo Roma - Buenos Aires tiene cinco frecuencias semanales: martes, jueves, viernes, sábado y domingos desde Roma y lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos desde Buenos Aires, que en agosto pasarán a ser diarias. Además, gracias al acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas, los clientes de ITA Airways podrán llegar a 34 destinos domésticos diarios en nuestro país, conectándose vía Buenos Aires mediante la compra de un solo boleto.

El trayecto inaugural contó con la presencia de Roberto Baggio, futbolista que recibiera el Balón de Oro. El deportista fue parte de una ceremonia que marcó el fuerte vínculo entre el espíritu Azzurro e ITA Airways al despedir un Airbus que lleva su nombre: "Estoy orgulloso de esta oportunidad que me ha brindado ITA Airways. Cuando me lo dijeron, quedé asombrado: ¡nunca pensé que tendría un avión con mi nombre! El elemento que me importa especialmente y que me une a ITA Airways es el enfoque en los jóvenes. Estamos trabajando juntos en un proyecto juvenil que permitirá a noveles talentos volar a destinos más altos gracias a una convocatoria dedicada con la Fundación Gilardi en proyectos Italia-Argentina", afirmó.

El avión

Son muchas las novedades que representan esta llegada, el Airbus A350 tiene interiores nuevos creados por el diseñador Walter De Silva y el catering a bordo fue pensado por el chef con estrella Michelin Enrico Bartolini. Además, el personal de las aeronaves tiene uniformes creados por el equipo de ITA con la amable asesoría estilística de Brunello Cucinelli

Vale la pena aclarar que Italia levantó todas las restricciones de ingreso a su territorio gracias a la dismunución de casos de Covid y a la gran cantidad de personas vacunadas. A partir del 1 de junio ya no exigen carnet de vacunación o PCR para acceder. Solo se pide el uso de mascarillas en circunstancias determinadas.