El radical cambio de look de Tamara Báez

Definitivamente, Tamara Báez es una de las influencers con más seguidores. La esposa de L-Gante sabe como hacer para llamar la atención y cautivar a los internautas en cuestión de minutos.

Lo cierto es que a través de su cuenta de Instagram, red social que utiliza con mucha frecuencia, subió una serie de posteos en donde mostró su nuevo cabello largo y generó repercusiones en cuestión de minutos. Junto a las imágenes escribió: “Ahora soy Rapunzel”

Automáticamente, logró cosechar cientos de likes y millones de comentarios: “Diosa”, “Bomba”, “Amo tu estilo”, “Sos todo”, “No das más”, “Potra”, “Hermosa”, fueron algunos de los halagos que le llegaron.

De todas maneras, Tamara Báez siempre suele mostrar sus atuendos y diferentes transformaciones y con eso enamora al público. A su vez, comparte muchas cosas de su hija Jamaica a quien ama con todo su corazón.

Ahora confesó que quiere ponerse los brackets para continuar de esa manera con los cambios. Hace poco se cruzó con una seguidora que la había agredido por su dentadura. Lejos de quedarse callada, la pareja del cantante, salió a responderle y no se guardó nada.

Por las fuertes críticas decidió revelar que le detectaron un problema de salud

En su cuenta de Facebook, Tamara Báez explicó que sus exámenes de sangre no dieron bien.

“Ahora estoy en el proceso de aumentar de peso. Me salto tiroides y Jami me está consumiendo literal”, explicó. Por otro lado, ella es protagonista de mucha transformación y es que no deja de hacerse retoques estéticos, eso es algo que ella ama.

Se puso ácido hialurónico en los labios y el volumen que ahora tienen sus labios, es otra cosa. “Te extrañaba”, fue el mensaje que le escribió arrobando a la doctora que se encargó del procedimiento.