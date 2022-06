Murió la abuela cordobesa viral por sus videos tiernos

Desde su cama en una casa de Río Ceballos, Córdoba, Lidia supo ganarse el amor de miles de seguidores en las redes sociales. Tenía 92 años y la ternura de una abuela que mostraba su felicidad cada vez que Santiago, su nieto de 40, entraba a la habitación con el celular para hacer videos juntos.

El vínculo entre ellos era muy especial. Desde que Lidia no pudo levantarse de la cama, Santiago se propuso un objetivo: acompañarla hasta el último día, y hacer todo lo posible por verla sonreír. Así crearon una gran comunidad virtual que traspasó la pantalla: no solo recibían mensajes de los usuarios sino que además, le llenaban la habitación de regalos para que no se sintiera sola.

El dolor y la repercusión por la muerte de Lidia

El 15 de mayo Lidia murió y para la familia Murua todo cambió. “Mi mamá vivía con ella las 24 horas, le llevaba el mate, le acomodaba las frazadas, mi papá le cortaba las pastillas y le llevaba galletitas con queso... Ahora se sienten raros y mal porque tienen tiempo de hacer sus cosas”, le dijo Santiago al medio TN.

“A mí me parte el alma ver que no está más en la habitación. Los últimos días había tenido una recaída y pensamos que era una más, pero no. Creo que mi mamá se está llevando la peor parte, aún no nos cae la ficha de que la abuela no está”, contó.

Santiago aseguró que lo sorprende la repercusión y las respuestas de los usuarios ante la triste noticia. “Hay gente que me llama llorando, me dicen que la extrañan tanto como yo. Hasta me mandaron mensajes famosos como Jorge Rial y Georgina Barbarossa, que también se sintieron mal por la partida de mi abuela y me pidieron que siga publicando videos que hice con ella”, detalló.

“No tenía sentido nada sin ella”

Con contenido lleno de ternura, humor sano y charlas de la vida, construyeron juntos una comunidad enorme de seguidores: tienen más de 137.000 en Instagram, y superan los 613.000 en TikTok. En medio del dolor y la tristeza, Santiago le confesó a TN que pensó en cerrar las cuentas de todas las redes.

“Para mí no tenía sentido nada sin ella, pero me ayudó muchísimo el apoyo y el amor de la gente. Uno en el momento no toma dimensión y es increíble lo bien que uno puede hacer sin saber, y lo bien que le hacen a uno”, explicó. Recordó por ejemplo que una mujer con cáncer le escribió para agradecerle “por hacerla reír con los videos”.

A Santiago le reconforta saber que hasta último momento Lidia recibió mucho amor, y el vínculo que crearon con los usuarios “la mantenía con alegría”: “Me daba mucha satisfacción hacerla feliz. Sonreía como una nena cuando llegaban regalos a casa, y hay un montón que quedaron sin abrir y no pudo disfrutar”.

Tras las muerte de su abuela, Murua ahora quiere “ayudar a los abuelos en situación de calle o ir a un geriátrico a cantarles, y llevarles buena energía”. “Ella me enseñó a tener consideración con las personas, y que los abuelos no son descartables, se merecen siempre nuestra atención y nuestro tiempo”.