Roban fortuna en pesos y dólares a un empresario santiagueño

Tres delincuentes armados, con información certera y a plena luz del día, asaltaron a un empresario santiagueño en su oficina de Av. Belgrano sur y tras amenazarlo de muerte, le robaron $15.000.000 y U$S 200.000.

El brutal atraco ocurrió el viernes cerca de las 12.40 cuando Daniel Canllo (49) se encontraba en la oficina de su empresa -dedicada a la perforación de pozos de agua- sobre avenida Belgrano al 3.400 y fue abordado por dos delincuentes.

"Entraron dos tipos armados, me apuntaron con un arma, me hicieron tirar al piso y me maniataron", contó el empresario tras el violento episodio que podría haber terminado en una tragedia.

Según contó la víctima, los delincuentes lo maniataron con precintos y cintas de embalar para controlar la situación. Una vez que Canllo fue reducido, tomaron una caja de cartón que estaba a pocos metros de su cuerpo, la cual contenía la plata en pesos.

"Después que agarran la caja de cartón ven la caja fuerte -que está en la parte trasera de la oficina- y ahí me quitan las llaves", explicó. Los delincuentes habrían sustraído de ahí cerca de 200.000 dólares según la información que maneja la policía que investiga el hecho.

Una vez que obtuvieron el dinero, los malvivientes se dieron a la fuga. Como pudo, la víctima salió a la vereda a pedir ayuda a los comerciantes colindantes, quienes finalmente llamaron a la policía.

"No recuerdo ni siquiera qué me decían. Solo me ataron, en ningún momento me golpearon", contó el consternado empresario, tras brindar datos a la policía en el lugar donde se produjo el millonario despojo.

"Se llevaron los ahorros de toda mi vida, la plata de mi trabajo. Se llevaron todo", explicó. Consultado si era normal que él se encontrara solo en las instalaciones de su oficina, la víctima contestó que "a veces sí. Es mitad y mitad. A veces estoy solo y otras veces no".

Investigación

El Dr. Sebastián Robles -fiscal de turno- tomó intervención en el caso y junto a la División de Investigaciones de la policía se hizo presente en el lugar.

Allí dialogó con la víctima y tras tomar conocimiento minucioso de lo sucedido, ordenó que peritos de la Policía Científica se hicieran presentes en el lugar y realizaran trabajos de fotografía y planimetría.

Además los expertos levantaron huellas dactilares que se hallaron en las superficies manipuladas por los delincuentes.

El representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la División Robos y Hurtos se hiciera cargo de las averiguaciones para dar con los delincuentes, quienes son intensamente buscados, según la información suministrada.

Sobre los maleantes pesa el delito de robo calificado en banda. EL viernes a la noche, los investigadores no descartaban que se puedan llevar a cabo fuertes procedimientos para dar con el paradero de los delincuentes.

Quedaron grabados en las cámaras de seguridad

Si bien la víctima manifestó que dentro del comercio no tiene cámaras de seguridad, los negocios colindantes y frontales aportaron imágenes en las que se logra ver a los delincuentes huir del comercio.

Según los videos que se filtraron desde el interior de una pinturería, los maleantes se fugaron por separado, aparentemente con intenciones de distraer a la policía en caso que la víctima pidiera ayuda.

Los uniformados realizaron un análisis minucioso de las imágenes secuestradas por orden del Dr. Robles para identificar a los delincuentes.

¿Conocían cómo se movía la víctima?

Si bien los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido, una de las versiones más fuertes que circulaba en torno al hecho era que los tres delincuentes -que ingresaron a la oficina de Canllo con el rostro cubierto con barbijo y gorra- tenían a la víctima "estudiada" de antemano.

Las pesquisas buscaban determinar si los delincuentes habrían seguido días antes a la víctima para conocer sus movimientos y si "recibieron" información de alguna persona cercana al empresario.

La total calma con la que actuaron los asaltantes en la parte externa de la oficina quedó registrada en las cámaras de seguridad donde se los observa llegar a los tres juntos. Uno de ellos arribó al lugar en una moto minutos antes de que sus cómplices concluyeran con el golpe.

Los dos delincuentes que reducen a Canllo, salen uno de ellos con una caja en sus brazos, se la entrega al conductor de la moto y cruza la avenida Belgrano hacia el carril norte a sur y camina con total normalidad hacia avenida Solís.

En tanto que el otro delincuente aborda la motocicleta con su cómplice con una mochila en sus espaldas y una bolsa de consorcio, y continúan viaje en sentido contrario al del primer sujeto.

FUENTE: El Liberal