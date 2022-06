Gladys se sacó una foto de espaldas y explotó Instagram

Gladys la Bomba paralizó las redes sociales con un atuendo no apto para cardíacos.

Gladys la Bomba paralizó las redes sociales con un atuendo no apto para cardíacos.

Gladys La Bomba Tucumana volvió a sorprender a sus fans con su renovada figura.



Desde que bajó más de 20 kilos, Gladys la Bomba no para de compartir con sus followers fotos presumiendo su lomazo aunque esta vez fue por todo.

La diosa de la movida tropical visitó Pasión de Sábado y sorprendió con uno de sus looks más atrevidos.

Para su show, Gladys la Bomba eligió un look total black y se la jugó con una blusa transparente que dejababa todo su corpiño a la vista. Además, llevó shorts súper cortos y botas bucaneras como broche de oro.

"Mmm me gusto esta foto. Que me saco mi amiga Daniela en Pasión", escribió Gladys la Bomba junto a la imagen que tomó tras bambalinas y que no tardó en llenarse de comentarios y elogios por parte de sus fans.

"Parece Jime Barón", "más bomba que nunca", "cada día más linda", "danos tu secreto", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Gladys la Bomba como Gatubela



Siempre atrevida, Gladys la Bomba arrasó con una foto al mejor estilo Gatubela luciendo un catsuit de cuero negro explosivo.

De rodillas y posando de espalda, Gladys la Bomba lució su tonificado cuerpazo y provocó delirio entre sus followers que no tardaron en llenarla de comentarios.

"Más bomba que nunca", "Cada día más linda", "Danos tu secreto", "No podés más", "Sos Gatubela", escribieron impactados con su osadía.

Fuente: Diario Uno