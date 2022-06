Papelón en el lanzamiento de Milei: muy poca convocatoria

Javier Milei lanzó su candidatura presidencial en un acto en el club El Porvenir de Lanús, que tuvo una flojísima convocatoria.

En un estadio semivacío, el candidato liberal no pudo arrastrar el público que esperaban los organizadores, que para poblar el acto habían invitado al cantante de cumbia El Dipy para que hiciera un show musical.

El economista Carlos Maslatón, uno de los sostenes de Milei, aseguró en Twitter que la convocatoria fue de 12.000 personas, pero el tema se volvió una burla en las redes, en donde los usuarios compartieron fotos de recitales multitudinarios para mofarse del acto.

Qué dijeron las redes

Fiasco en el lanzamiento de Milei: el club El Porvenir semivacío https://t.co/wBzmaa3DE3 pic.twitter.com/wKgntirgDF — La Política Online (@LPOArg) June 11, 2022

El legislador de izquierda Gabriel Solano dijo que la convocatoria no superó las 4.000 personas "con micros incluidos".

Milei buscaba darle épica al lanzamiento justo cuando empezó a caer en las encuestas tras meses de una suba sostenida, tal como adelantó LPO.

"Yo no me metí en el pantano inmundo de la política para ser parte de un nuevo fracaso, si no para transformar la Argentina en una potencia", dijo Milei.

Somos 12000 almas en esta noche fría en El Porvenir. Un bombazo. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 11, 2022

Un verdadero fracaso la convocatoria de @JMilei en su acto en El Porvenir. Menos de 4.000 personas con micros incluidos. — Gabriel Solano (@Solanopo) June 11, 2022

