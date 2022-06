Estados Unidos no pedirá test de Covid a los turistas

El gobierno de Joe Biden anunciará este viernes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) eliminarán el requisito de que los viajeros den negativo en la prueba del Covid-19 antes de entrar en Estados Unidos, dijo un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato.

La medida entrará en vigor para los viajeros aéreos con destino a Estados Unidos en la medianoche del domingo.

Los CDC levantan la restricción contra la que el sector de los viajes había presionado durante meses tras determinar que ya no era necesaria “basándose en la ciencia y los datos”, afirmó el funcionario.

Los CDC volverán a evaluar su decisión dentro de 90 días y, si los funcionarios deciden que deben restablecerla, debido a una nueva variante preocupante, por ejemplo, lo harán, agregó. La medida está vigente desde enero de 2021.

El funcionario dijo que la administración de Biden planea trabajar con las aerolíneas para garantizar una “transición suave”, pero probablemente será una medida bienvenida por la mayoría del sector.

Efecto paralizante

Los responsables del sector de los viajes se han mostrado cada vez más críticos con el requisito en las últimas semanas y han instado directamente al gobierno a poner fin a la medida, argumentando que estaba teniendo un efecto paralizante en una economía ya frágil, según el jefe de Airlines for America, Nick Calio, cuyo grupo se reunió recientemente con funcionarios de la Casa Blanca.

El sector de los viajes, y algunos expertos científicos, afirmaron que la política estaba desfasada desde hacía meses. Los legisladores, incluidos los demócratas, también habían abogado por levantar el requisito en las últimas semanas.

La senadora de Nevada Catherine Cortez Masto dijo: “Me alegro de que los CDC hayan suspendido el oneroso requisito de las pruebas del coronavirus para los viajeros internacionales, y seguiré haciendo todo lo que pueda para apoyar la fuerte recuperación de nuestra industria de la hospitalidad.”

Requisito de vacunación vigente

Aún se requiere que todos los viajeros que ingresen por vía aérea a Estados Unidos no inmigrantes y no ciudadanos cuenten con el esquema de vacunación completo y muestren prueba de su vacunación antes de abordar un avión, a excepción de niños menores de 18 años, personas médicamente imposibilitadas de recibir la vacuna y viajeros de emergencia que no tienen acceso oportuno a una vacuna.

Los CDC han determinado que las vacunas aceptadas incluirán las fórmulas aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las que figuran en la Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Eso incluye actualmente a Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, y también vacunas como AstraZeneca, Covishield, Sinovac y Sinopharm.

Agencia AP