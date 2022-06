Alex Caniggia describió la vida de su hermano Axel

Mientras que Alex Caniggia expone su vida en el reality El Hotel de los Famosos y su hermana Charlotte hizo algo similar en su paso por MTV, a miles de kilómetros, el otro lado del océano Atlántico, su hermano mayor Axel Kevin, cultiva un perfil muy bajo y muy poco se sabe de él. En el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis, el flamante novio de Melody Luz contó detalles de la vida del mayor de los hijos del Pájaro y de Mariana Nannis, a quien define como un “bohemio cheto”.

“A él le chupa todo un huevo, ni teléfono tiene, es dos años más grande, tiene 30″, dijo en una charla informal al Chanchi Estévez que le preguntó por su familia y explicó que Axel vive en Alemania y no se quiere mover: “Le decís, ‘vení para Navidad, nos juntamos en una ciudad’ y te dice’No, vengan ustedes’. Quién va a ir a Frankfurt, ‘entonces no voy’ te dice”.

Su descripción

Luego lo definió como una persona “bohemia a otro level” y cuando el ex Racing entonces preguntó si “vive con dos mangos”, Alex aclaró: “Le chupa un huevo todo, pero es un bohemio cheto. Le decís de ir a un lugar a comer y te dice que es una ver... es alto careta, no sabés como se viste. Se manda a hacer él los trajes con flores,l capaz rojo con dragones blanco y negro”.

Además, contó que su hermano vive desde hace seis años en Frankfurt donde había ido por un año a probar suerte y que allí da clases de dibujo y pintura a niños y adultos, además de vender sus cuadros. “Hace hiperrealismo, parecen fotos sus dibujos”, dijo admirado y contó que también hace exposiciones y que él no heredó nada del talento para la pintura y que es “un desastre”.

Lo que se sabía desde antes es que está en pareja con Nieves quien tiene dos hijas. Una de las pocas veces que habló con los medios lo hizo a este sitio a través de su pareja, y fue luego de que Mariana Nannis denunciara al ex futbolista por violencia. “En algún momento ambos nos vamos a pronunciar sobre todo esto”, dijo ella y agregó: “Hablaremos de muchísimas cosas y se sabrá la verdad, pero aún tenemos que esperar”.

“Hay muchas cosas que no se conocen y que no han salido a la luz y llegado el momento se sabrán. Hablaremos y se conocerá la verdad, pero aún tenemos que esperar”, reiteró en ese entonces, pero nunca viajaron a Buenos Aires.

Hace muchos años en una entrevista a un medio gráfico, él había contados sobre su vida:. “Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”.

Por su trabajo, hasta fue elogiado por Diego Maradona, amigo de su padre a quien retrató más de una vez: “Tiene muchísimo talento y es un señor. Cuando lo conocimos supimos que lo suyo era el arte y ojalá permanezca mucho tiempo en él. Realiza un trabajo de locos y tiene mucha imaginación. La verdad que para mí es un genio, un talento maravilloso”.

En medios italianos contó: “Mi padre, de niño, tenía dos talentos: el dibujo y el fútbol. El segundo se hizo cargo. Yo, en cambio, heredé el primero de él. Nadie lo sabe, pero se habría convertido en un gran artista si no hubiera sido futbolista. Cuando era niño, cuando estaba con mi padre, pude estudiar arte. En Roma me enamoré de Miguel Ángel y Leonardo, luego volví muchas veces incluso en los años siguientes. Si mi padre no hubiera jugado en la Serie A en mis años de formación, probablemente no sería quien soy hoy”.

Fuente: TELESHOW